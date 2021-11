WGC: Bestände der weltweiten Gold-ETFs im Oktober 2021

Der World Gold Council ( WGC ) veröffentlichte heute die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der weltweiten ETFs. Diesen Zahlen zufolge verzeichneten die ETFs im Oktober Abflüsse in Höhe von 25,5 Tonnen Gold. Damit liegen die Gesamtgoldbestände auf 3.567 Tonnen für den Monat.Die in Nordamerika gelisteten Fonds hatte Abflüsse in Höhe von 14,7 Tonnen im Wert von 817 Millionen USD zu verzeichnen. Die Bestände der europäischen Fonds verringerten sich um 12,3 Tonnen im Wert von 703 Millionen USD.Die in Asien gelisteten Fonds hatten hingegen Zuflüsse in Höhe von 1,3 Tonnen im Wert von 74 Millionen USD zu verzeichnen, während die Fonds sonstiger Regionen ihre Goldbestände um 0,2 Tonnen im Wert von 11 Millionen USD erhöhten.© Redaktion GoldSeiten.de