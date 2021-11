Eldorado Gold nur mit Pullback?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. fiel mit dem Abtauchen unter die Unterstützung von 9,60 USD erwartungsgemäß weiter zurück. Somit rutschten die Notierungen, in der Spitze, bis zum Monatsende des Septembers auf ein Niveau von 7,45 USD zurück. Seither erholte sich der Kurs und touchierte nunmehr den verwandelten Widerstandsbereich bei 9,60 USD von unten.2x bereits abgewiesen, entscheidet sich genau dort der weitere Verlauf. Eine Rückkehr über 9,60 USD per Wochenschluss erlaubt tendenziell weitere Aufschläge bis zum primären Abwärtstrend um 11,50 USD.Sollten die Notierungen jedoch nicht nachhaltig über 9,60 USD ansteigen können und vielmehr wieder abtauchen, so sollte man bei einem neuen Monatstief unterhalb von 8,82 USD mit einer Wiederaufnahme der Kursschwäche in Richtung 7,45 USD bzw. bis zur Unterstützungszone rund um 5,80 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.