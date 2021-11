Gareth Soloway: Gold schenkt der Inflation seine Aufmerksamkeit

Der Goldpreis enttäuschte Investoren in diesem Jahr, doch zu Ende 2021 ist Gareth Soloway von InTheMoney.com noch immer "äußerst bullisch" gegenüber dem gelben Edelmetall, berichtet Investing News . In einem Interview erklärte er, dass die Tatsache, dass Gold im letzten Monat seitwärts tendierte, ein positiver Indikator sei, auch wenn es nicht so aussehe."Das sagt uns, dass Gold anfängt, ob Sie es glauben oder nicht, der Inflation Aufmerksamkeit zu schenken. Und der Grund, warum man das weiß, ist die Tatsache, dass die Zinsen im Allgemeinen sinken", meinte Soloway in dem Interview."Wirft man einen Blick auf die Performance von Zinsen vs. Gold in den letzten 20 Jahren, dann kommt es bei Gold immer zu Selloffs, wenn die Zinsen steigen. Gold wurde noch nicht abverkauft. Wir konnten beobachten, wie sich Gold in den letzten Monaten, während die Zinsen stiegen, seitwärts bewegt hat. Und das sagt uns, dass der Markt anfängt, die Inflation zu realisieren, und das Big Money kauft zu jedem Preisnachlass in Gold. Ich bleibe langfristig also sehr, sehr bullisch gegenüber Gold."© Redaktion GoldSeiten.de