Gold nahe 2-Monatshoch; US-Arbeitsmarkt angespannt

Gold erreichte am Montagmorgen in Asien ein 2-Monatshoch, berichtet Investing.com . Ein sich zurückziehender Dollar verschaffte dem gelben Edelmetall ebenfalls einen Schub. Investoren hatten außerdem am Freitag den US-Arbeitsmarkt zu verdauen, das zeigte, dass die Arbeitslosigkeit auf 4,6% im Oktober fiel.Der US-Arbeitsmarkt sei "zweifelsohne" angespannt, erklärte Esther George von der Kansas City Federal Reserve am Freitag. George wird ebenfalls einen genaueren Blick darauf werfen, wie sich Gehaltsdruck und Inflationserwartungen entwickeln, während sie versucht, einzuschätzen, wie nahe sich die Wirtschaft am Vollbeschäftigungsziel der Fed befindet, fügte sie hinzu.Die Bank of Japan sieht währenddessen die Notwendigkeit für extrem lockere Geldpolitik, da die Inflation nur moderat zu steigen scheint und das Gehaltswachstum kraftlos bleibt, erklärte die Bank am Montag in einer Zusammenfassung ihres Oktober-Treffens.© Redaktion GoldSeiten.de