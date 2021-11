Taubenhafte Stimmung unter Zentralbanken; Goldbullen schöpfen Stärke

Der Goldpreis stieg am Freitag um mehr als 1%, nachdem die taubenhafte Stimmung der wichtigen Zentralbanken die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall anhob, berichtet Reuters . Die Ankündigungen der Zentralbanken scheinen Gold dabei geholfen zu haben, frühere Verluste wieder wettzumachen."Goldbullen scheinen Stärke aus der lockeren Haltung der Fed gegenüber Zinserhöhungen zu ziehen", so erklärte FXTM-Analyst Lukman Otunuga und fügte an, dass gedämpfte Staatsanleiherenditen ebenfalls Preisgewinne untermauern würden. Die Rendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe fiel auf ihr niedrigstes Niveau seit einem Monat.Die physische Nachfrage in Indien, dem zweitgrößten Goldkonsumenten der Welt, stieg letzte Woche, nachdem viele Käufer die Preisnachlässe nutzten, um während der Festsaison Gold zu erwerben.© Redaktion GoldSeiten.de