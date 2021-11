TD Securities: Goldpreisanstieg aufgrund Arbeitsmarktbericht; Vollbeschäftigung noch nicht erreicht

Bart Melek von TD Securities kommentierte die US-Arbeitsmarktdaten und deren Auswirkungen auf den Goldpreis, berichtet FXStreet . "Der Goldpreis stieg trotz der Tatsache, dass die US-Wirtschaft unglaubliche 531.000 Arbeitsplätze hinzufügte und die Arbeitslosenrate im Oktober auf 4,6% fiel", erklärte er."Grund dafür war die unveränderte Beteiligungsquote, die unverändert bei 61,6% blieb. Das bedeutet praktisch, dass die Arbeitskraftbeteiligung noch immer auf problematisch niedrigen Niveaus verbleibt und wir uns weit von vollständiger Beschäftigung entfernt befinden", so Melek. " Deshalb preisen die Märkte die Wahrscheinlichkeit nicht ein, dass eine Straffung der Fed bevorstehen könnte. Ebenfalls ist zweifelhaft, ob das starke Arbeitsplatzwachstum in den sechs Monaten oder im nächsten Jahr so weitergehen wird."Angesichts der taubenhaften Tapering-Ankündigung der Fed sowie den Arbeitsmarktdaten sei die erwartete Zinserhöhung im Juni eher unwahrscheinlich, erklärte Melek weiterhin. "Die Fed wird die Geldpolitik für lange Zeit relativ locker halten, weil wir uns nicht nahe der Vollbeschäftigung befinden. Die Fed denkt, dass das Heißlaufen der Wirtschaft letztlich die Eingliederung von mehr Menschen in die Arbeiterschaft auslösen wird. Sie müssen diese Massenkündigungen umkehren."© Redaktion GoldSeiten.de