In eigener Sache: Edelmetallmesse 2021

In unserem im August versendeten Newsletter hatten wir über unsere Beweggründe informiert, warum die diesjährige Veranstaltung erneut nicht in gewohnter Form stattfinden kann.Heute erhalten Sie ein weiteres Update.In letzter Zeit häuften sich die Anfragen, wie bzw. bis wann man sich für die diesjährige Edelmetallmesse registrieren muss. Keine Angst, Sie brauchen sich nicht zu registrieren. Weder aktuell, noch im Vorjahr war dies von Nöten. Und wenn es nach uns geht, wird es auch so bleiben! Unsere Veranstaltung steht jedem uneingeschränkt offen, unabhängig seiner Nationalität, Religion, Gesinnung, etc.Die Vorträge unserer diesjährigen Referenten stellten sich erneut als wahrer Kraftakt heraus. Bedingt durch die jeweilige berufliche Neuausrichtung zweier langjähriger Referenten erhielten wir völlig unerwartet gleich zwei kurzfristige Absagen. Dazu gesellten sich zwei weitere. Das brachte unsere Planung in den letzten Tagen arg durcheinander.Im Gegensatz zum Vorjahr werden wir die Vorträge unserer Referenten nicht einzeln auf YouTube online stellen, sondern in Form einer „YouTube-Premiere“ an jeweils einem Messetag (Freitag & Samstag). Sie können sozusagen live einen Vortrag nach dem anderen verfolgen und währenddessen chatten oder aber die Vorträge zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt ansehen. Das detaillierte Rahmenprogramm, wie auch die YouTube-Links, werden nach dem Hochladen der Videos zeitnah bekannt gegeben.Die aktuelle Ausgabe umfasst exakt 300 Seiten und beinhaltet rund 40 Unternehmensprofile internationaler Bergbaufirmen, wie auch Fachartikel von über 70 Autoren. Das Magazin kann wie immer für 14,95 € per Vorkasse bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab Donnerstag.Für unsere Sponsoren haben wir einen weiteren Newsletter aufgelegt. In diesem Zusammenhang werden wir eine 1-Unzen-Goldmünze verlosen. Details finden Sie hier Auf unserer Messe-Webseite haben wir viele Informationen für Sie bereit gestellt. Nützliches und weiterführendes Material (Datenblätter, Präsentationen, Videos, etc.) sind beim Anklicken des jeweiligen Logos unserer Sponsoren und virtuellen Aussteller zu finden. Dank deren Unterstützung war es uns überhaupt erst möglich, die Veranstaltung zu organisieren.Wir, sowie unsere virtuellen Aussteller, Referenten und Sponsoren, bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse!Mit goldigen GrüßenIhr Edelmetallmesse-Team