Endeavour Silver: Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2021 - Telefonkonferenz dazu heute um 10 Uhr PST

Dreimonatszeitraum bQ3 2021 Höhepunkte Neun Monate bis

is 30. zum 30.

September September



2021 2020 % Verä2021 2020 % Verä

nderun nderun

g g



Produktion

1.305.942.2739% Produzierte Unzen 3.427.2.396.43%

399 4 Silber 223 478



10.54110.2603% Produzierte Goldunze32.81624.55334%

n



1.295.932.8339% Produzierte zahlbare3.394.2.373.43%

126 7 Unzen 103 246

Silber



10.32810.0413% Zahlbare produzierte32.17724.07834%

Unzen

Gold



2.148.1.763.22% Produzierte Unzen Si6.052.4.360.39%

679 074 lberäquivalent 503 718



8,16 3,69 121% Cash-Kosten pro Silb9,59 4,95 94%

erunze



13,14 13,53 (3%) Gesamtproduktionskos15,84 13,74 15%

ten

pro Unze

17,46 17,48 (0%) Nachhaltige Gesamtko20,70 17,16 21%

sten

pro Unze

222.46206.328% Verarbeitete Tonnen 673.93519.7730%

1 4 2 1



115,57100,3615% Direkte Betriebskost116,1499,39 17%

en

pro Tonne

130,38112,3716% Direkte Kosten pro T133,12107,6824%

onne



13,98 13,32 5% Silber-Koprodukt-Kos15,86 11,91 33%

ten



1.020 1.037 (2%) Gold-Koprodukt-Cash-1.078 1.117 (4%)

Kosten



Finanzen

34,6 35,6 (3%) Umsatz (Millionen $)116,8 77,7 50%

699.53741.26(6%) Verkaufte Unzen 2.443.2.041.20%

9 2 Silber 184 601



9.925 8.997 10% Verkaufte Goldunzen 30.39821.66940%

24,56 25,08 (2%) Realisierter Silberp26,26 19,40 35%

reis

pro Unze

1.791 1.952 (8%) Realisierter Goldpre1.784 1.820 (2%)

is

pro Unze

(4,5) 0,5 (1,093Nettogewinn (-verlus14,4 (18,8)177%

%) t

) (Millionen USD)

(4,5) 0,5 (1,093Bereinigter (8,2) (18,8)56%

%) Nettogewinn

(-verlust)

(Millionen

USD)



8,3 6,3 (32%) Betriebsgewinn 24,1 6,5 270%

(-verlust) der

Mine (Millionen

$)



13,2 15,1 (13%) Operativer Cashflow 43,7 27,1 62%

des



Bergwerks (Millionen

USD)



7,7 10,3 (26%) Operativer Cashflow 21,6 7,2 (199%)

vor Veränderung

des

Betriebskapitals



4,4 10,6 (59%) Gewinn vor ITDA 44,2 5,1 (763%)

(Millionen

USD)



128,7 53,8 139% Betriebskapital (Mil128,7 53,8 139%

lionen

USD)

Aktionäre

(0,03)0,00 (300%)Gewinn (Verlust) je 0,09 (0,13)169%

Aktie -

unverwässert



(0,03)0,00 (1.011Bereinigter Gewinn (0,05)(0,13)61%

%) (Verlust) je Aktie

-

unverwässert



0,04 0,07 (32%) Operativer Cashflow 0,13 0,05 168%

vor Veränderungen

des

Betriebskapitals

je

Aktie



170.43156.269% Gewichteter 166.20148.6712%

2.326 5.280 Durchschnitt der 1.727 3.768

ausstehenden

Aktien

Drei Monate e Neun Monate end

ndend end

zum zum

30. 30. 30. 30.

Sep. Sep. Sep. Sep.



2021 2020 2021 2020







Betriebliche Aktivitäten

Nettogewinn (-verlust) für $(4.4) $451 $14.4 $(18.)

den 79 26 764

Berichtszeitraum





Nicht kassenwirksame Posten

:



Aktienbasierte Vergütung 725 793 2.91 2.38

8 6



Abschreibungen und Wertmind 4.98 8.2 19.3 18.7

erungen 0 96 27 77



Wertaufholung langfristiger - - (16.) -

791

Vermögenswerte

Latenter Ertragsteueraufwan 3.01 556 7.26 1.90

d 7 0 6

(-ertrag)

Nicht realisierter Fremdwäh 140 (77)- 87 (265

rungsverlust 9

(-gewinn)

Finanzierungskosten 195 377 702 1.02

5



Abschreibung von Vorräten - 639 272 2.16

auf den 7

Nettoveräußerungswert



Verlust (Gewinn) aus der - 27 (5.8) 162

Veräußerung von 07

Vermögenswerten



Gewinn aus sonstigen Kapita 3.07 (76) (835) (190)

lanlagen 7



Nettoveränderung des nicht (7.8) 5.2 (16.) 5.11)

zahlungswirksamen 08 88 168 0

Betriebskapitals



Mittelzufluss (-abfluss) (153) 15. 5.39 12.3)

aus betrieblicher 572 1 14

Tätigkeit







Investierende Tätigkeiten

Erlöse aus der Veräußerung - 50 7.54 150

von 1

Sachanlagen



Ausgaben für mineralische (23.) (8.) (38.) (18.)

Rohstoffe, Anlagen und 373 561 807 945

Ausrüstung



Erwerb von Wertpapieren - - (832) -

des

Umlaufvermögens



Erlöse aus der Veräußerung - - 9.28 -

von Wertpapieren des 8

Umlaufvermögens



Rückzahlung von 1 - - -

(Investitionen in)

langfristige(n)

Einlagen



Zahlungsmittel aus (für) In (23.) (8.) (22.) (18.)

vestitionstätigkeit 372 511 810 795







Finanzielle Aktivitäten

Rückzahlung von Darlehensve (843) (84) (2.7) (2.1)

rbindlichkeiten 7 30 73



Rückzahlung von Leasingverb (46 ) (45) (131) (137)

indlichkeiten



Gezahlte Zinsen (159) (23) (526) (696)

5



Öffentliche Aktienangebote 864 2.1 59.9 26.3

79 98 67



Ausübung von Optionen - 5.5 4.58 5.58

69 3 9



Kosten für die Ausgabe von (27 ) (96) (1.2) (1.1)

Aktien 93 33



Rücknahme von Performance (189) - (2.3) -

Share 63

Units



Mittelzufluss (-abfluss) au 400 6.5 57.5 27.8

s 25 38 17

Finanzierungstätigkeit



Auswirkung von 190 833 (126 213

Wechselkursänderungen auf )

die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente





Zunahme (Abnahme) der (23.) 13. 40.1 21.3

Zahlungsmittel und 925 586 19 36

Zahlungsmitteläquivalente



Zahlungsmittel und 125. 30. 61.0 23.3

Zahlungsmitteläquivalente 191 498 83 68

zu Beginn des

Berichtszeitraums



Zahlungsmittel und $101. $44. $101. $44.9

Zahlungsmitteläquivalente 076 917 076 17

am Ende des

Berichtszeitraums

Drei Monate endend zum Neun Monate endend zum





30. Sep. 30. Sep. 30. Sep. 30. Sep.

2021 2020 2021 2020



Einnahmen $ 34.562 $ 35.58$ 116.80 $ 77.714

6 3





Kosten des Um

satzes

:

Direkte Produ 18.639 18.41 63.590 46.940

ktionskosten 8



Lizenzgebühre 2.698 2.029 9.498 3.720

n



Aktienbasiert 105 87 334 270

e

Vergütungen

Abschreibunge 4.843 8.122 18.963 18.096

n

und Wertmind

erungen



Abschreibung - 639 272 2.167

von

Vorräten

auf den

Nettoveräuße

rungswert



26.285 29.29 92.657 71.193

5





Betriebsergeb 8.277 6.291 24.146 6.521

nis

des Bergwerk

s





Ausgaben:

Erkundung und 4.660 1.670 13.815 5.717



Bewertung

Allgemeines u (522) 3.695 7.294 8.837

nd



Verwaltung

Pflege- und W 364 533 940 4.789

artungskosten



Abfindungskos 737 - 7

ten 3

7



Wertaufholung - - (16.79) -

1

langfristiger



Vermögenswert

e



5.239 5.898 5.995 19.343



Betriebsergeb 3.038 393 18.151 (12.82)

nis 2

(Verlust)



Finanzierungs 195 359 702 1.025

kosten





Sonstige Ertr

äge

(Aufwendunge

n

):

Devisen (1.184) 890 (1.219) (3.287)

Gewinn aus - - 5.841 -

der

Veräußerung

von

Vermögenswer

ten



Investitionen (2.462) 678 2.091 1.332

und



Sonstiges

(3.646) 1.568 6.713 (1.955)



Gewinn (Verlu (803 ) 1.602 24.162 (15.80)

st) 2



vor Ertragsst

euern





Ertragsteuera

ufwand

(-erstattung

):



Laufender Ert 659 595 2.476 1.056

ragsteueraufw

and



Latenter Ertr 3.017 556 7.260 1.906

agsteueraufwa

nd

(-ertrag)

3.676 1.151 9.736 2.962



Nettogewinn (4.479) 451 14.426 (18.76)

(-verlust) 4

und

umfassender

Gewinn

(Verlust)

für den

Berichtszeit

raum





Unverwässerte $ (0,03 ) $ 0,00 $ 0,09 $ (0,13 )

r Gewinn

(Verlust)

je Aktie

auf der

Grundlage

des

Nettogewinns

(-verlusts)



Verwässerter $ (0.03 ) $ 0,00 $ 0,09 $ (0,13 )

Gewinn

(Verlust)

je Aktie

auf der

Grundlage

des

Nettogewinns

(-verlusts)





Unverwässerte 170.43 156.2 166.20 148.67

r 2.326 65.28 1.727 3.768

gewichteter 0

Durchschnitt

der Anzahl

der im

Umlauf

befindlichen

Aktien



Verwässerter 173.68 156.2 169.62 148.67

gewichteter 9.576 65.28 8.783 3.768

Durchschnitt 0

der Anzahl

der

ausstehenden

Aktien

30. Sept. 31.

Dezember



2021 2020



VERMÖGEN



Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivale $ 101.07 $ 61.08

nte 6 3



Sonstige Investitionen 7.047 4.767

Forderungen aus Lieferungen und 17.290 20.14

Leistungen und sonstige 4

Forderungen



Forderungen aus Einkommensteuer 67 52

Vorräte 30.504 16.64

0



Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 5.114 2.284

Umlaufvermögen insgesamt 161.09 104.9

8 70





Einlagen 591 591

Abgegrenzte Finanzierungskosten - 294

Erstattungsfähige Einkommensteuer 3.570 -

IVA-Forderung 2.879 2.676

Latente Ertragsteueransprüche 5.493 12.75

3



Immaterielle Vermögenswerte 138 492

Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswert 711 861

en



Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstun 108.13 87.95

g 3 5



Gesamtvermögen $ 282.61 $ 210.5

3 92





PASSIVA UND EIGENKAPITAL



Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und antizipative Passiv $ 25.950 $ 27.76

a 4



Zu zahlende Ertragssteuern 3.146 3.038

Verbindlichkeiten aus Krediten 3.131 3.578

Leasingverbindlichkeiten 200 173

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 32.427 34.55

3





Verbindlichkeiten aus Krediten 3.801 6.094

Leasingverbindlichkeiten 848 921

Rückstellungen für Rekultivierung und 7.433 8.876

Sanierung



Latente Ertragsteuerverbindlichkeit 1.080 1.077

Verbindlichkeiten insgesamt 45.589 51.52

1





Eigenkapital

Stammaktien, unbegrenzt genehmigte

Aktien, ohne Nennwert,

ausgegeben



und 170.300.394 Aktien im Umlauf (31. 585,21 517.7

Dezember 2020 - 157.924.708 1 11

Aktien)



Beigetragener Überschuss 5.689 9.662

Einbehaltene Gewinne (Defizit) (353.8) (368.)

76 302



Eigenkapital insgesamt 237.02 159.0

4 71



Verbindlichkeiten und Eigenkapital insges $ 282.61 $ 210.5

amt 3 92

VANCOUVER, 9. November 2021 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) gab heute seine Finanzergebnisse für die drei und neun Monate mit Ende 30. September 2021 bekannt. Das Unternehmen betreibt zwei Silber-Gold-Minen in Mexiko: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Mine Bolañitos im Bundesstaat Guanajuato. Der Betrieb der Mine El Compas im Bundesstaat Zacatecas wurde kürzlich eingestellt. Alle Beträge sind in US-Dollar (US) angegeben.Dan Dickson, CEO, kommentierte: Seit der Berichterstattung zum zweiten Quartal sind unsere Betriebskosten auf ein Niveau gesunken, das näher an unserer Prognose für 2021 liegt. Wir haben im 3. Quartal weiterhin Metallverkäufe zurückgehalten, was unsere finanzielle Leistung und die Einnahmen im dritten Quartal dämpften. Zum Quartalsende hielten wir über 1 Million Unzen Silber und 1.200 Unzen Gold in Barrenform. Wir erwarten, dass wir diese Bestände in den kommenden Monaten verkaufen werden, was einen guten Jahresabschluss gewährleisten wird.Seit Anfang November sind etwa 90 % unserer Belegschaft vollständig oder teilweise geimpft. Unser Betrieb läuft stabil und wir sind mit der Gesamtleistung zufrieden. Unser Fokus liegt auch auf unserem Wachstumsplan, und wir haben unser Projektentwicklungsteam erweitert und mit den Vorbereitungen für die Bauarbeiten in Terronera begonnen.- Metallproduktion: 1.305.399 Unzen Silber und 10.541 Unzen Gold für 2,1 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 80:1, insgesamt 6,1 Millionen Unzen AgÄq für die 9 Monate bis 30. September 2021.- Nettoeinnahmen: 34,6 Millionen USD aus dem Verkauf von 699.539 Unzen Silber und 9.925 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 24,56 USD pro Unze Silber und 1.791 USD pro Unze Gold. Das Management hat im Quartal keine Metallverkäufe getätigt und verfügt weiterhin über einen höheren Metallbestand von insgesamt 1.030.304 Unzen Silber und 1.211 Unzen Gold in Barrenform sowie 37.100 Unzen Silber und 2.028 Unzen Gold in Konzentratform.- Betriebskosten: Cash-Kosten(1) von 8,16 USD pro förderbarer Unze Silber und All-in Sustaining Costs (AISC, nachhaltige Gesamtkosten)(1) von 17,46 USD pro förderbarer Unze Silber, abzüglich der Goldgutschriften.- Cashflow: 7,7 Mio. USD Cashflow aus dem Betrieb vor Änderungen des Working Capital. Das Unternehmen hielt weiterhin bedeutende Mengen an Fertigprodukten, erhöhte die Anzahlungen für den Gerätekauf, investierte in Explorationsaktivitäten und brachte das Projekt Terronera voran.- Gewinn: Realisierter Verlust von 4,5 Mio. USD oder 0,03 USD Verlust pro Aktie. Der Verlust ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Bestand an Fertigerzeugnissen zu Kosten in Höhe von 18,3 Mio. USD ausgewiesen wurde, verglichen mit dem geschätzten Marktwert von 29,2 Mio. USD am Quartalsende.- Starke Bilanz: Cash-Position von 101,1 Mio. USD und Working Capital von 128,7 Mio. USD. Die Barmittel gingen in diesem Quartal zurück, da Mittel für den Erwerb des Goldprojekts Bruner im Wert von 10 Mio. USD und für die Vorbereitung der Bauarbeiten in Terronera, einschließlich der Durchführung der ersten Erdarbeiten, der Räumung des Geländes, der Errichtung eines provisorischen Camps und der Bestellung von Artikeln mit langer Vorlaufzeit, ausgegeben wurden. Zurückgehaltene Verkäufe wirkten sich ebenfalls auf den Bargeldbestand am Quartalsende aus.- Erwerb des Goldprojekts Bruner: Eine strategische Akquisition eines Explorationskonzessionsgebiets im fortgeschrittenen Stadium in der günstigen Jurisdiktion Nevada. Die Transaktion wurde am 31. August 2021 für 10,0 Mio. USD in bar abgeschlossen.- Einstellung des Betriebs in El Compas: Das Management evaluiert derzeit seine Alternativen für die Assets, wobei die vorübergehende Schließung im vierten Quartal 2021 schätzungsweise 0,3 Mio. USD kosten wird.(1) Der operative Cashflow, die Cash-Kosten und die nachhaltigen Gesamtkosten sind keine IFRS-konformen Kennzahlen. Bitte beachten Sie die Definitionen in Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens.(konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung im Anhang unten)In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 34,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 3 % gegenüber 35,6 Mio. USD im selben Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. Dies ist auf das Zurückhalten von Metallverkäufen während des Quartals zurückzuführen, das den Bestand an Fertigerzeugnissen deutlich erhöhte. Die Ertrags- und Finanzkennzahlen, einschließlich des operativen Cashflows der Mine, des operativen Cashflows und des EBITDA, wurden ebenfalls durch des erhöhte Produktionsinventar beeinträchtigt.Der Bruttoumsatz von 35,0 Mio. USD im 3. Quartal 2021 stellte einen Rückgang von 3 % gegenüber 36,1 Mio. USD im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2020 dar.Die Anzahl der verkauften Unzen Silber gingen um 6 % zurück und der realisierte Silberpreis sank um 2 %, was zu einem Rückgang der Silberverkäufe um 8 % führte. Die Anzahl der Unzen Gold stieg um 10 % und der realisierte Goldpreis sank um 8 %, was zu einem Anstieg der Goldverkäufe um 2 % führte. Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 699.539 Unzen Silber und 9.925 Unzen Gold zu einem realisierten Preis von 24,56 USD bzw. 1.791 USD pro Unze, verglichen mit einem Verkauf von 741.262 Unzen Silber und 8.997 Unzen Gold zu einem realisierten Preis von 25,08 USD bzw. 1.952 USD pro Unze im selben Zeitraum des Jahres 2020. In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 lagen die Spotpreise für Silber und Gold bei durchschnittlich 24,36 USD bzw. 1.790 USD.Das Unternehmen erhöhte seinen Bestand an Silber- und Gold-Fertigerzeugnissen deutlich auf 1.067.404 Unzen bzw. 3.239 Unzen zum 30. September 2021, verglichen mit 459.659 Unzen Silber und 2.835 Unzen Gold zum 30. Juni 2021. Die diesen Fertigerzeugnissen zugewiesenen Kosten beliefen sich am 30. September 2021 auf 18,3 Mio. USD, verglichen mit 10,1 Mio. USD am 30. Juni 2021. Am 30. September 2021 betrug der geschätzte Marktwert des Inventars an Fertigerzeugnissen 29,2 Mio. USD verglichen mit 17,3 Mio. USD am 30. Juni 2021.Nach Selbstkosten in Höhe von 26,3 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 29,3 Mio. USD) beliefen sich die operativen Erträge der Mine aus dem Bergbau- und Mühlenbetrieb in Mexiko auf 8,3 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 6,3 Mio. USD). Der Rückgang der Umsatzkosten war in erster Linie auf den Rückgang der verkauften Unzen Silber um 6 % zurückzuführen, der durch höhere Abgabenzahlungen, Arbeitskosten und zusätzliche Kosten aufgrund globaler Lieferengpässe ausgeglichen wurde. Die Abgabenzahlungen stiegen um 33 % von 2,0 Mio. USD auf 2,7 Mio. USD, was auf eine höhere Produktion und höhere Preise sowie auf den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen Porvenir Cuatro im Betrieb Guanaceví zurückzuführen ist, wofür höhere Abgabenzahlungen fällig sind.Unter Ausschluss von Abschreibungen in Höhe von 4,8 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 8,1 Mio. USD) und aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0,1 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 0,1 Mio. USD) belief sich der operative Cashflow der Mine vor Steuern im 3. Quartal 2021 auf 13,2 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 15,1 Mio. USD), wobei im 3. Quartal 2020 auch eine Abschreibung von Lagerbeständen in Höhe von 0,6 Mio. USD enthalten war. Nach Explorations- und Evaluierungsausgaben in Höhe von 4,7 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 1,7 Mio. USD), einer Rückerstattung allgemeiner und administrativer Ausgaben in Höhe von 0,5 Mio. USD (3. Quartal 2020 - Ausgaben in Höhe von 3,7 Mio. USD), Abfindungskosten in Höhe von 0,7 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 0 USD) und Pflege- und Wartungskosten in Höhe von 0,4 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 0,6 Mio. USD) belief sich das Betriebsergebnis auf 3,0 Mio. USD (3. Quartal 2020 - 0,4 Mio. USD). Die Rückerstattung der allgemeinen und administrativen Kosten war in erster Linie auf Marktschwankungen für die in bar beglichenen Nachzugsaktieneinheiten der Direktoren zurückzuführen. Im 3. Quartal 2021 belief sich die Rückerstattung auf 2,8 Mio. USD gegenüber einem Kostenaufwand von 1,5 Mio. USD in 3. Quartal 2020.Der Nettoverlust betrug 4,5 Mio. USD (0,03 USD Verlust pro Aktie) gegenüber einem Nettogewinn von 0,5 Mio. USD (0,00 USD Verlust pro Aktie) in 3. Quartal 2020. Im Vergleich zum 3. Quartal 2020 erhöhte das Unternehmen seine Investitionen in Explorations- und Evaluierungsaktivitäten um 3,4 Mio. USD verzeichnete einen Währungsverlust von 1,2 Mio. USD und einen nicht realisierten Verlust von 3,0 Mio. USD bei börsengängigen Wertpapieren.Der laufende Steueraufwand stieg auf 0,7 Mio. USD (Q3 2020 - 0,6 Mio. USD) aufgrund der gestiegenen Rentabilität, die sich auf die spezielle Bergbauabgabe auswirkte, während ein latenter Steueraufwand in Höhe von 3,0 Mio. USD aufgrund der geschätzten Nutzung von Verlustvorträgen zur Verringerung des steuerpflichtigen Einkommens hauptsächlich bei Guanacevi verbucht wurde (Q3 2020 - 0,6 Mio. USD).Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum dritten Quartal 2020 um 15 % auf 115,57 USD, was auf höhere Betriebskosten in allen Betrieben zurückzuführen ist. In den Betrieben kam es zu einer Stärkung des mexikanischen Peso, zu höheren Arbeitskosten und zu höheren Erzeinkäufen von Dritten bei Guanaceví im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget. Einschließlich der Lizenzgebühren und der Sonderabgaben stiegen die direkten Kosten pro Tonne um 16 % auf 130,38 USD. Die Lizenzgebühren stiegen um 33 % auf 2,7 Millionen USD, da die gestiegene Produktion aus den Konzessionen El Curso und El Porvenir bei Guanaceví und die höheren Preise die Lizenzgebühren erheblich erhöhen. Aufgrund der verbesserten Rentabilität stiegen die Ausgaben für spezielle Bergbauabgaben im dritten Quartal 2021 auf 0,6 Mio. USD, verglichen mit 0,4 Mio. USD im dritten Quartal 2020.Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften (eine Nicht-IFRS-Kennzahl und ein Standard des Silver Institute) stiegen aufgrund der höheren direkten Kosten pro Tonne auf 8,16 USD. Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze (ebenfalls eine Nicht-IFRS-Kennzahl) blieben mit 17,46 USD relativ unverändert. Im dritten Quartal 2021 enthielten die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens eine Marktwertanpassung in Höhe von 2,8 Mio. USD für aufgeschobene Aktieneinheiten, während die Marktwertanpassung im dritten Quartal 2020 1,5 Mio. USD betrug.Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der Bericht der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden.Eine Telefonkonferenz zur Erörterung dieser Ergebnisse findet heute, Dienstag, 9. November, um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT / 19 Uhr MEZ) statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern. Es ist kein Passcode erforderlich.- Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610- Lokal in Vancouver: +1 604-638-5340- Außerhalb von Kanada und den USA: +1-604-638-5340Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter der Nummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +1 604-638-9010 außerhalb Kanadas und der USA verfügbar. Der erforderliche Passcode lautet 7870. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und zwei davon betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran, wobei die Finanzierung und die endgültigen Genehmigungen noch ausstehen, und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko, Chile und den USA, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.Galina Meleger, Vice President, Investor RelationsGebührenfrei: (877) 685-9775Tel: (604) 640-4804E-Mail: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedInVorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Die oben genannten Kennzahlen sind Schlüsselkennzahlen, die von der Geschäftsleitung verwendet werden, sie sollten jedoch nicht die einzigen Kennzahlen sein, die zur Bestimmung der Leistung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens herangezogen werden. Die entsprechenden Definitionen und Überleitungen sind im Bericht der Management Discussion and Analysis enthalten.(ausgedrückt in Tausend U.S.-Dollar)Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und pro Aktie)Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und pro Aktie)Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.