Canada Silver Cobalt gründet Tochter zur Monetarisierung der Batteriemetallvermögenswerte

- Ziel ist es, den Wert der Batteriemetall-Aktiva des Unternehmens zu erschließen, während das Hauptaugenmerk weiterhin auf die erstklassigen Edelmetallkonzessionsgebiete gerichtet istCoquitlam, 9. November 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine eigene Tochtergesellschaft für sein Batteriemetallgeschäft gegründet hat, die den Namen Coniagas Battery Metals Inc. tragen soll. Die neue Tochtergesellschaft wird Besitzer der Nickel-Kupfer-Kobalt-Explorationskonzessionsgebiete sein, die das Unternehmen derzeit im Norden Quebecs und Ontarios erkundet. Außerdem wird ihr die proprietäre umweltfreundliche Re-2Ox-Verarbeitungstechnologie gehören, mit der Kobalt-, Nickel- und Kupfersulfate für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien hergestellt werden können.Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist zwar weiterhin auf unsere erstklassige hochgradige Silberlagerstätte bei Castle East gerichtet, wo, wie in einem jüngsten Update des Unternehmens (siehe Pressemeldung vom 1. November 2021) dargelegt, Explorationsbohrungen und Umweltgenehmigungen im Gange sind und für das erste Quartal 2022 eine wichtige Aktualisierung der Ressource geplant ist; wir unternehmen aber auch zusätzliche Schritte, um, wie zuvor beschrieben, den Wert unserer Batteriemetall-Aktiva zu erschließen. Die Gründung dieser neuen Tochtergesellschaft wird den Weg für eine eventuelle Ausgliederung unseres Batteriemetallgeschäfts in ein separates börsennotiertes Unternehmen zum Nutzen unserer Aktionäre ebnen, erklärt CEO Frank Basa (siehe Pressemeldungen vom 16. Februar und 22. Juli 2021).Matt Halliday, President, COO und VP Exploration, meint: Derzeit besteht großes Interesse an Batteriemetallen und wir sind der Ansicht, dass eine Aufgliederung des Unternehmens in zwei Gesellschaften - eine mit Fokus auf der außergewöhnlichen Silberentdeckung Castle East und den Goldkonzessionen im Gebiet Kirkland Lake, die wir vor Kurzem erworben haben, und eine zweite, deren Aufgabe im Ausbau unserer Batteriemetall-Explorationskonzessionsgebiete und der Weiterentwicklung der Re-2Ox-Technologie besteht - am besten ist, um unseren Projekten mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.Coniagas Battery Metals Inc. wird die Re-2Ox-Verarbeitungstechnologie und die aussichtsreichen Nickel-Kupfer-Kobalt-Explorationskonzessionsgebiete mit 39.200 Hektar Grundfläche in Quebec (15 Konzessionen) und Ontario (ein Konzessionsgebiet östlich der Nickellagerstätten Sudbury Basin) umfassen. Derzeit sind erste Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebieten in Quebec im Gange (siehe Pressemeldungen vom 16. Februar, 20. April und 22. Juli 2021).Re-2Ox ist ein proprietäres, umweltfreundliches, hydrometallurgisches Verfahren mit geschlossenem Kreislauf für die Gewinnung von Kobalt, Nickel und anderen Basismetallen aus primärem Beschickungsmaterial (Abbaumaterial) und sekundärem Beschickungsmaterial (recycelte schwarze Masse aus Batterien) sowie die anschließende Herstellung von Kobalt-, Nickel und anderen Sulfaten, die in der Batteriebranche benötigt werden. Das Verfahren erfüllt strenge Umweltnormen, da es im Gegensatz zu anderen Verfahren kein Schmelzen (oder Verbrennen) erfordert und keine Absonderungen hat.Nachweislich ist das Re-2Ox-Verfahren das einzige weltweit bekannte hydrometallurgische Verfahren, das Beschickungsmaterial mit hohem Arsengehalt verarbeiten sowie Batteriemetalle gewinnen und produzieren kann, die den asiatischen Anforderungen für den Elektrofahrzeugmarkt (EV) entsprechen. Bei Laborversuchen in der Einrichtung von SGS Lakefield wurden aus einem hochgradigen Silber-Kobalt-Arsen-Gravitationskonzentrat aus der ehemals aktiven Silber-Kobalt-Mine Castle erfolgreich Kobaltsulfat für den Batteriemarkt und Sodiumarsenat als ein Zwischenprodukt produziert. Die Gewinnungsraten für Kobalt, Nickel und Mangan aus dem Konzentrat mithilfe von Re-2Ox lagen bei 99 %, 81 % bzw. 84 %, während zugleich 99 % des Arsens beseitigt werden konnte, was insbesondere für die Einhaltung der Spezifikationen der Batteriebranche wichtig ist. Neben Kobalt ist auch Arsen auf der Liste der kritischen Minerale der USA geführt, da es ein wichtiger Bestandteil verschiedener Produkte ist, darunter Arzneimittel, Holzschutzmittel und industrielle Anwendungen wie Halbleiter.Derzeit sind weitere Re-2Ox-Tests für die Planung einer Pilotanlage in den Laboreinrichtungen von SGS Lakefield in Ontario im Gange (nähere Informationen zu Re-2Ox entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen vom 31. Mai und 15. August 2018 bzw. 15. Januar und 1. März 2021 sowie Informationen über das Re-2Ox-Fließschema und andere Einzelheiten der Unternehmenspräsentation, verfügbar unter www.canadasilvercobaltworks.com und www.re-2ox.com).Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Herrn Matthew Halliday, P.Geo., VP Exploration von Canada Silver Cobalt Works Inc., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 erstellt.Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Diese Entdeckung weist den höchsten Silberressourcengehalt der Welt auf. Jüngste Bohrabschnitte enthielten bis zu 89.853 Gramm Silber pro Tonne (2.621 Unzen Ag pro Tonne). Ein Bohrprogramm ist im Gange, um das Ausmaß der Lagerstätte mit einer Aktualisierung der Ressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2022 geplant ist, zu erweitern.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. Basa, P. Eng.Chief Executive OfficerFrank J. 