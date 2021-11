Verdoppelt sich Gold bis 2024?  Patrick Karim

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Patrick Karim von Northstar & Badcharts über die Preisentwicklung der Edelmetalle Gold und Silber sowie über die Lage des US-Dollars.Der technische Analyst erklärt in dem Gespräch, dass Gold und Silber deutliche Preissteigerungen erleben dürften, sofern die Preise weiterhin seinem 7-jährigen Bogenmuster folgen. Sollte sich der Bogen fortsetzen, dürfte Gold um 250% über dem Niveau von 2017 gehandelt werden, was einem Preis von 4.200 $ pro Unze bis 2024 entspräche, so Karim.Silber könnte sogar noch stärker steigen und bis 2024 gegenüber dem Niveau von 2017 mit einem Plus von 350% gehandelt werden. Das würde ein 3-Jahres-Preisziel von 77 $ pro Unze bedeuten.© Redaktion GoldSeiten.de