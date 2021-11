Öl-Brent - Ausbruch oder Einbruch?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Rohöl der Sorte Brent verzeichnete dieser Tage eine Erholung nach der anfänglichen Preisschwäche zum Monatsstart. Daher rückt erneut das Oktober-Hoch bei 85,68 USD ins Visier, welches im letzten Handelsmonat nur temporär mit einem neuen Mehrjahreshoch bei 86,08 USD, überwunden werden konnte. Sollte sich der Ausbruch über 86,00 USD nunmehr per Monatsschlussstand besiegeln, dürften weitere Zugewinne in Richtung der 100,00 USD-Marke je Barrel erfolgen.Der getitelte Einbruch wäre hingegen bei einer erneuten Abweisung auf aktuellem Niveau zu erwarten. Ohne weiteres könnte es dann zu einer Preisschwäche bis rund 75,00 USD kommen, bevor erneute Nachfrage auftreten sollte. Unterhalb von 70,00 USD müsste man sich jedoch fokussierter die Short-Seite betrachten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.