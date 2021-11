US-Inflation steigt auf den höchsten Stand seit 30 Jahren

David Lin sprach für Kitco News nach Veröffentlichung der Inflationsdaten in den USA am gestrigen Mittwoch mit Steve Hanke, Wirtschaftsprofessor an der Johns Hopkins University, über die Auswirkungen der weiterhin steigenden Inflation."[Die Inflation] könnte noch höher steigen, und das Wichtigste ist die Dauerhaftigkeit. Das ganze Gerede ist politischer Unsinn [...] Sie reden davon, dass die Inflation nur vorübergehend ist und dass es sich um ein Problem der Lieferkette handelt. Das ist völliger Blödsinn. Der Verbraucherpreisindex und die Inflation werden durch das Geldmengenwachstum bestimmt", so Hanke. "Und seit der Coronavirus-Pandemie hat die Fed eine riesige Menge an überschüssigem Geld geschaffen."© Redaktion GoldSeiten.de