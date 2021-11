Will Rhind: Wie geht es für Gold weiter? Superzyklus der Rohstoffe beginnt

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network mit Will Rhind, CEO of GraniteShares, über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold. Der Experte erklärt im Interview, warum der Goldpreis den Aufschwung des letzten Jahres nicht fortsetzen konnte und wie es 2022 weitergehen könnte.Laut Rhind war die Performance von Gold im Jahr 2020 vor allem auf Angst zurückzuführen, da viele Käufer in das Edelmetall strömten, um sich gegen die Krise abzusichern. Als sich die Lage zu beruhigen begann und die Welt zur Normalität zurückkehrte, wurde Gold weniger attraktiv. Nun warte das gelbe Metall auf den nächsten Impuls.Dieser könnte mit der Inflation zu tun haben. "Ich denke, wonach wir jetzt Ausschau halten, sind Anzeichen für ein Inflationsproblem. Nicht nur Inflation – wir wissen, dass wir Inflation haben –, sondern Anzeichen dafür, dass der Markt jetzt anerkennt, dass es ein Problem mit der Inflation gibt", so Rhind.Neben der Inflation sollte man den US-Dollar im Auge behalten: "Der Dollar ist immer ein wichtiger Faktor, wenn wir über Gold sprechen. Der Dollar hat in letzter Zeit eine ziemlich bullische Haltung eingenommen." Sollte der Dollar aber eine gewisse Schwäche zeigen, nachdem Tapering angekündigt wird, wäre das positiv für Gold.Rhind glaubt weiterhin aus verschiedenen Gründen, dass ein neuer Superzyklus bei den Rohstoffen beginnt: "Ich denke, wir befinden uns jetzt im Moment des "perfekten Sturms", in dem die Preise für fast alle Rohstoffe anziehen. Und das ist größtenteils auf COVID und die Wiedereröffnung der Lieferketten zurückzuführen – auf all diese Dinge. Aber ich glaube, dass es auch eine zweite Phase gibt, die längerfristig angelegt ist und in der es um den Übergang zu einer kohlenstofffreien Energieinfrastruktur oder zumindest zu einer weniger kohlenstoffintensiven Energiestruktur geht."© Redaktion GoldSeiten.de