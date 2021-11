Endeavour Mining Plc: Ganz frisch - Quartalszahlen

Unsere Endeavour Mining legte soeben die Quartalszahlen per Ende September vor. Es wurden 382.000 Unzen Gold zu AISC von 904 USD produziert, was etwas weniger war als im Quartal zuvor, jedoch 101% mehr als im Vergleichsquartal 2020! Das bereinigte EBITDA lag bei 370 Millionen USD und der bereinigte Netto-Gewinn je Aktie bei 0,61 USD.Nachdem man nun in 9 Monaten bereits 1,138 Millionen Unzen Gold produziert hat, geht man aktuell davon aus, dass die Jahresziele am oberen Ende getroffen werden:Die Netto-Verschuldung wurde auf nur noch 70 Millionen USD reduziert, nachdem man im Quartal 105 Millionen USD an Dividenden bezahlt hat. Ende des Jahres dürfte man also netto-betrachtet schuldenfrei sein. Man weiß nie, wie die Aktien auf Quartalszahlen reagieren, doch die Schätzungen der Analysten wurden in allen Bereichen um Längen geschlagen: Endeavour ist eine Cash-Maschine und die Firma hat ein Management, das Weltklasse-Format besitzt. Ich will mich nicht in eine Aktie verlieben, doch was Endeavour in den vergangenen Jahren geschafft hat, sollten sich viele andere Unternehmen unserer Branche einmal als Lehrbuch in den Büros hinterlegen.Eine konsequente Umsetzung der Expansionsstrategie mit hohen Investments in die eigenen Projekte und anschließend der "switch" hin zu einem profitablen Business mit dem Fokus auf hohen Cash-Flow und Shareholder-Value.Ein Musterknabe, bei dem wir wieder einmal auf günstigstem Niveau eingestiegen sind!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hannes Huster ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse . Seinen Vortrag können Sie live am Freitag (12.11.2021) auf dem YouTube Kanal der Edelmetallmesse anschauen. Ebenfalls ist er mit einem Beitrag im Edelmetall- & Rohstoff-Magazin 2021/22 vertreten.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.