Edelmetallmesse: Rahmenprogramm für Freitag & Samstag

Im Vorjahr haben wir die Vorträge über mehrere Tage verteilt online gestellt. Bei einer Live-Premiere werden alle Einzelvideos zu einem einzigen zusammengefasst und ab einem festgelegten Zeitpunkt auf Youtube als Premiere abgespielt. Sie können live dabei sein oder zu jedem späteren Zeitpunkt die Videos in aller Ruhe ansehen.Nach mehreren Versuchen hat es in diesem Jahr endlich geklappt:, der legendäre Investor und DIE Rohstofflegende! Für uns interviewte Wolfgang Denk den ehemaligen US-amerikanischen Hedgefondsmanager.Als neues Format haben wir erstmalig zwei Expertengespräche aufgelegt:sowie. Lassen Sie sich überraschen, ob beide jeweils einer Meinung sind oder nicht.Am ersten Messetag melden sich zudem folgende Referenten zu Wort:und. Ihnen folgen am zweiten Tag:undWir bedanken uns bei allen Referenten für die tatkräftige Unterstützung, sowie bei Wolf-Henry Dreblow (Videotechniker), Chris Dreyer (Dolmetscher) und Jan Baltensweiler.Den detaillierten Programmablauf für beide Tage finden Sie hier: Rahmenprogramm - Der Direktlink zum Video des ersten Messetages: https://www.youtube.com/watch?v=WSkvd3f_A3w - Der Direktlink zum Video des zweiten Messetages: https://www.youtube.com/watch?v=aybEbLpheEw Die jeweilige Dateigröße beider Video umfasste jeweils ca. 20 GB. Nur allein das sogenannte Rendern (= "Arbeitsdatei" in ein fertiges Video umwandeln) dauerte, vorausgesetzt der Rechner besitzt entsprechende Ressourcen, pro Datei rund 4 Stunden. Das Hochladen auf Youtube weitere 2-3 Stunden pro Video.Ein paar Tage früher als ursprünglich geplant haben wir bereits mit der Auslieferung unseres 300-seitigen Magazins begonnen. Eine Liste der diesjährigen Autoren können Sie hier einsehen . Aufgrund des Gewichts können wir Ihre Bestellung nur als Paket (im Inland: per DPD) versenden. Das Magazin kann über unseren Buchshop bestellt werden: GoldSeiten-Shop PS: Als kleines Dankeschön für alle Besteller liegt der Sendung das Buch "Gold & Silber für Einsteiger“ vom Tim Schieferstein (Broschiert, Auflage 11/2021, 245 Seiten, 14,90 €) kostenfrei (unverbindlich, so lange Vorrat reicht) bei.Für unsere Sponsoren haben wir einen weiteren Newsletter aufgelegt. In diesem Zusammenhang werden wir eine 1-Unzen-Goldmünze verlosen. Details finden Sie hier Mit goldigen GrüßenIhr Edelmetallmesse-Team