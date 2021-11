Goldman Sachs' Head of Research: Gold bereit für Preisanstieg

Damien Courvalin, Head of Energy Research bei Goldman Sachs, sprach in der Sendung "Bloomberg Markets: European Close" gestern über die Lage am Edelmetall- und am Ölmarkt.In Bezug auf Gold erklärt er, dass das gelbe Metall in den vergangenen sechs Monaten nicht unbedingt in jedes Portfolio gehört habe, da das Wachstum gut war. Jetzt, angesichts des Risikos einer anhaltenden Inflation, sei ein Goldposition im Portfolio allerdings deutlich sinnvoller.Courvalin teilt die Goldverbraucher in drei Bereiche ein: Zentralbanken, Investoren und Verbraucher in den Schwellenländern. Was in den letzten 5 Jahren gefehlt habe, sei das Sparen in Gold. Dieser Nachfragebereich dürfte sich ihm zufolge nun aber wieder erholen. Dabei verweist er auf die Tatsache, dass Länder wie Russland aufgrund des niedrigeren Ölpreises zuletzt nicht in der Lage waren, viel in Gold zu sparen. Nun, da sich der Ölpreis erholt hat und es einen Vermögensüberschuss geben könnte, könnten die Zentralbanken diesen in Gold anlegen.Der Experte sieht zudem eine steigende Nachfrage seitens der Verbraucher in den Schwellenländern. So zeige Indien eine robuste Nachfrage und auch der chinesische Schmuckmarkt.Das Basisszenario der Bank liege für Gold bei 2.000 USD. Jedoch könnte es auch darüber hinaus zu Aufwärtsbewegungen kommen.© Redaktion GoldSeiten.de