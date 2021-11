Cash raus aus den Banken und dem Fiatsystem  Willem Middelkoop

Daniela Cambone sprach jüngst mit Willem Middelkoop, Buchautor und Gründer von CDF, über die steigende Inflation. Laut dem Finanzexperten befinden wir uns in einer "Superinflationskrise", welche sich von einer Hyperinflation unterscheidet und mit Lieferkettenengpässen und Nahrungsmittelknappheit einhergeht.Middelkoop glaubt, dass es sehr schwierig sein wird, die Spirale des Misstrauens der Menschen, die sich Sorgen um Währungen und Staatsanleihen machen, zu durchbrechen. China habe indes erkannt, dass sich die USA im Niedergang befinden sind und sei selbst auf dem Vormarsch. Das Reich der Mitte arbeite auf das Jahr 2049 hin, um langfristig seine Macht und seinen Einfluss in der Welt auszubauen.Gold sieht der Experte als Versicherung des Vermögens an. Bargeld auf der Bank sei derweil riskant. Er rät entsprechend dazu, Geld aus dem System zu nehmen. "Ich erwarte mehr finanzielle Repression durch die Regierungen", so Middelkoop. Weiterhin sagt er einen großen Kampf zwischen Kryptowährungen und dem Fiatsystem voraus.© Redaktion GoldSeiten.de