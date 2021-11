Platin - die Bullen sind das Ruder

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

So bedauerlich sich die Situation noch im September beim Industrie- und Edelmetall Platin darstellte, so erfreulich zeigt sich die aktuelle Situation. Denn schließlich glückte die Rückkehr und Etablierung über die runde 1.000 USD-Marke, inkl. Bruch des kurzfristigen und scharfen Abwärtstrends seit dem Frühjahr. Seither nimmt Platin Kurs auf den nächsthöheren Widerstand und somit mehr dazu im Nachgang.Das Ausbleiben des Tests der Unterstützung bei 870 USD ließ bereits leichte Hoffnung erwachsen, welche sich mit der dynamischen Eroberung der Marke von 1.000 USD bewahrheitete. Seither steuert Platin die Widerstandszone rund um 1.125 USD an. Diese stellt sich sogleich als Kreuzwiderstand dar und sollte während der kommenden Tage/Wochen genau beobachtet werden. Denn neben einem Horizontalwiderstand bei 1.125 USD, gesellt sich auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 1.112 USD) sowie die Abwärtstrendlinie seit dem Mehrjahreshoch vom Februar dazu.Ein wahres Bollwerk, welches umso mehr Tragweite besitzt, sofern der Ausbruch glückt. Ein Anstieg über 1.150 USD dürfte dabei den Weg in Richtung 1.200 bzw. bis zum Hoch vom 16. Februar bei rund 1.340 USD ebnen. Im Zuge der bisherigen Performance könnte es jedoch auch zeitnah zu einer Konsolidierung kommen, welche die Notierungen nochmals in Richtung 1.050 USD drücken könnte. Dies wäre keinesfalls untypisch und durchaus vertretbar.Einzig größere Abschläge bis unter 1.015 USD, dürften die Gefahr eines Abtauchens unter den vierstelligen Preisbereichs schüren. In diesem Fall müsste man mit weiteren Verlusten bis 950 USD und ggf. tiefer bis zum Reaktionstief vom 20 September bei 905 USD rechnen. Unterhalb dessen würde das zuletzt verfehlte Unterstützungsband rund um 870 USD wieder in den Fokus der Verkäufer rücken.Die Bullen sind am Ruder und wittern ihre Chance. Zwischenzeitlich könnte es zwar zu einer Konsolidierung kommen, jedoch diese oberhalb von 1.050 USD vielmehr als eine Art von Schwungholen zu definieren wäre. Steigt Platin nämlich über 1.125 USD an, wäre insbesondere über 1.150 USD der Weg bis 1.200 und 1.340 USD frei.Aktuell sollte ein Test bzw. das Verhalten rund um 1.125 USD abgewartet werden. Gerät der Aufwärtsimpuls dabei nämlich ins Stocken, so könnte sich eine erste Abwärtswelle bis 1.050 USD anschließen. Sollte der Verkaufsdruck sogar wieder zunehmen, wäre unterhalb von 1.015 USD die Gefahr einer größeren Preisschwäche bis 950 USD und tiefer gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.