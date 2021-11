Steigende Fundamentaldaten in Gold & Silber

Die Preise bewegen sich in der rastlosen Bewegung unseres uneinlösbaren Geldsystems auf und ab. Es gibt mehrere Denkschulen, deren Theorien versuchen, die nächste Preisbewegung zu beschreiben, wenn nicht gar vorherzusagen.Die Quantitätstheorie zum Beispiel versucht, die Menge (oder die Veränderung der Menge) der Dollar zu jedem Rohstoff in Beziehung zu setzen. Im Allgemeinen sagt diese Theorie steigende Preise voraus, die auf der Überlegung beruhen, dass "mehr Dollar für die gleichen oder weniger Unzen Gold und Silber benötigt werden." Das Problem besteht darin, dass die neuen Inhaber dieser neuen Dollar nicht unbedingt Gold und Silber in die Höhe treiben (unsere ausführliche Widerlegung dieser These finden Sie hier ).Die Verschwörungstheorie geht davon aus, dass es eine schattenhafte Kabale gibt, ein Preismanipulationskartell, das über die Höhe der Gold- und Silberpreise entscheidet. Andere Schulen versuchen, die Minenproduktion mit der Nachfrage der Industrie und des Schmucks zu vergleichen. Oder sie versuchen, einen berühmten Käufer von Metall hochzuhalten, während sie die Tausende von nicht berühmten Verkäufern ignorieren, die das Metall an den berühmten Käufer verkauft haben. Wir sollten nicht zu viel Aufhebens um eine Bewegung des Metalls von einer Ecke des Marktes in eine andere machen (wie wir weiter unten erörtern werden).Keine dieser Schulen beschreibt die Fundamentaldaten des Gold- und Silbermarktes, geschweige denn, dass sie die Preisbewegungen vorhersagt. Um die Fundamentaldaten zu betrachten, muss man sich die Gold- und Silberbasis ansehen. Die Basis ist, um es etwas zu vereinfachen, der Terminkurs zum Kassakurs. Daran lassen sich die Fundamentaldaten ablesen, denn auf einem Markt, auf dem Knappheit herrscht (wie in jüngster Zeit bei Öl), ist der Preis für künftige Lieferungen niedriger als für sofortige Lieferungen.Mit anderen Worten: Die Käufer wollen ihr Öl lieber jetzt als später. Und diese Vorliebe drückt sich in einem höheren Preis für die Lieferung jetzt im Vergleich zu später aus. Dieser Zustand, die so genannte "Backwardation", ist ein Signal an alle, die den Rohstoff lagern, ihn auszulagern. Das heißt, sie verkaufen die Ware auf dem Kassamarkt und kaufen ihre Position über einen Terminkontrakt zurück. Sie kassieren dafür einen kleinen, aber risikolosen Gewinn.Am Freitag lag dieser Gewinn bei etwa 1,20 Dollar für den Dezember-Rohölkontrakt - etwa 17% auf Jahresbasis. Kein Wunder, dass der Ölpreis so stark angestiegen ist! Er ist ein guter Indikator für Knappheit, denn wenn jemand Öl lagert, hat er einen Anreiz, es abzubauen. Wenn also die Backwardation anhält, dann wissen wir, dass es mehr Käufer von Spot-Öl gibt, als es Lagerhalter gibt.Umgekehrt bietet ein Futureskontrakt, dessen Preis höher ist als der Kassapreis, einen anderen Anreiz, den sogenannten Contango. Es bietet einen Gewinn für jeden, der einen Kassakurs kaufen und gleichzeitig einen Terminkurs verkaufen kann. Das bedeutet, dass der Markt das eingelagerte Öl höher bewertet als das heute zu verbrauchende Öl. Backwardation bedeutet, dass das Grenzangebot des Rohstoffs das Lager ist. Dies ist ein positiver Indikator, da das Lager nur über eine begrenzte Menge verfügt. Contango bedeutet, dass die Grenznachfrage das Lagerhaus ist. Dies ist ein rückläufiger Indikator, da die Lagerhalter nicht unbegrenzt weiter kaufen werden.Vergleichen wir nun Gold und Silber mit Öl. Gold hat ein Contango von 1,09 Dollar. Silber hat ein Contango von 0,03 Dollar. Es sei daran erinnert, dass Öl eine Backwardation von 1,20 Dollar aufweist. Das ist enorm und entspricht etwa 1,5% des Preises. Bei Gold entsprechen 1,09 Dollar etwa 0,06% des Preises. Bei Silber sind es 0,03 Dollar, was etwa 0,1% des Preises entspricht.Gold und Silber werden seit Tausenden von Jahren abgebaut, und praktisch das gesamte Gold befindet sich noch in menschlicher Hand (bei Silber ist es weniger, aber immer noch massiv). Das bedeutet, dass es so etwas wie Knappheit oder Überfluss bei den monetären Metallen an sich nicht gibt. Es gibt Knappheit oder Überfluss bei den Metallen für den Markt. Aus diesem Grund ignorieren wir die Bewegungen von Metallen von einem Ort zum anderen. Knappheit oder Reichtum für den Markt ist das, was wir mit der Basis messen.Seit Anfang August ist der Goldpreis nirgendwo hingegangen, und der Silberpreis ist um etwa 1 Dollar oder etwa 4% gefallen. Bei jeder Bewegung auf diesen Pfaden hat sich die Kobasis (unser Maß für die Knappheit) umgekehrt zum Metallpreis in Dollar ausgedrückt bewegt. In diesem Schaubild wird der Dollarpreis in Gold ausgedrückt (was umgekehrt zum Goldpreis in Dollar ist). Es ist leicht zu erkennen, dass sich die Kobasis (rot) in die gleiche Richtung bewegt wie der Dollar (grün). Das bedeutet, dass das Metall ein wenig vom Markt zurückgezogen wird, wenn der Preis fällt.