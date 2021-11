Gold & Goldaktien werden oberen Widerstand testen

Kürzliche Preisentwicklungen in Gold und Goldaktien deuten an, dass der schlimmste Teil der Korrektur vorbei ist. Gold ist über den anfänglichen Widerstand (1.835 Dollar je Unze) gebrochen und die Goldaktien zeigten nachhaltiges Durchhaltevermögen, nachdem sie einen extrem überverkauften Zustand verzeichneten. Doch Gold ist nur aus einer 5-monatige Basis ausgebrochen und eine Ansammlung massiven Widerstands befindet sich nahe 1.900 Dollar. Technisch, wie im Tageschart gezeigt, muss es über 1.910 Dollar steigen, um dem Muster niedrigerer Hochs zu entkommen.Wie wir unten sehen können, fand der echte Breakout im Verhältnis Gold/Devisen statt, das letzte Woche ein frisches 52-Wochenhoch erreichte. Außerdem hat Gold gute Chancen zurück auf sein mehrjähriges Hoch gegenüber Anleihen zu steigen. Grund für die Verzögerung liegt hier im Verhältnis von Gold und Aktienmarkt.Der Monat ist noch nicht vorbei, doch der Monatschart zeigt das große Ganze. Der echte Breakout wird stattfinden, wenn Gold einen Monatsschluss über 1.900 Dollar macht; ein Niveau, an dem Gold viermal gescheitert ist, seit die Korrektur begonnen hat. Silber bildet eine bullische Schulter-Kopf-Schulter-Formation in seinem Tageschart, der 28 Dollar prognostiziert. Wenn Gold nun 1.800 Dollar erreicht hat, wird Silber dann um weitere 10% in Richtung dieses Ziels steigen?Gold muss auf Wochen- und Monatsbasis über 1.900 Dollar schließen, um einen bedeutungsvollen Breakout zu verzeichnen, doch selbst ein Miesepeter wie ich kann die Wichtigkeit der kürzlichen Stärke erkennen. Im unteren Chart plotte ich die aktuelle Goldkorrektur (schwarz) mit dem Durchschnitt der sechs historischen Korrekturen (blau) und den schlimmsten drei (rot). Wie wir sehen können, argumentiert die kürzliche Stärke, dass Gold auf dem blauen Pfad bleiben sollte.Während sich Gold 1.900 Dollar annähert, befinden sich die Goldaktien essentiell nahe ihres Widerstands. Der HUI und der GDXJ sind zurück auf ihre wichtigsten Niveaus seit 2013 (280 und 48) gestiegen, die fast mit ihren 82-wöchigen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen, die sich als exzellente Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren (blaue Pfeile) erwiesen haben.Die kürzlichen Entwicklungen in diesem Sektor sind positiv und ermutigend, da sie andeuten, dass der schlimmste Teil der Korrektur vorbei ist und dass ein Durchbruch in den kommenden Monaten wahrscheinlich ist, sollte Gold erneut die 1.900 Dollar testen. Die nächste große Goldentwicklung setzt voraus, dass es den Aktienmarkt übertrifft, also behalten Sie dieses Verhältnis im Auge. Angesichts des oberen Widerstands bei 1.900 Dollar und der relativen Schwäche gegenüber dem Aktienmarkt, erscheint es unwahrscheinlich, dass Gold allzu bald ausbrechen wird. Die Korrektur argumentiert für einen Breakout im März 2022.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 12. November 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.