Gold ist kein Investment; keine Inflationsabsicherung

Nach Lesen jüngster Artikel von anderen und dem, was weiterhin als "Fundamentaldaten für Gold" durchgeht, denke ich, dass es hilfreich sein könnte, zwei spezifische Dinge darzulegen und zu erläutern, die Gold nicht verkörpert:1. Gold ist keine Investition.2. Gold ist keine Absicherung gegen Inflation.Laut Investopedia: "Eine Investition ist ein Vermögenswert oder ein Gegenstand, der mit dem Ziel erworben wird, ein Einkommen oder eine Wertsteigerung zu erzielen." Da Gold kein produzierender Vermögenswert ist, d. h. keine Dividenden oder Zinsen, kann das verbleibende Ziel nur darin bestehen, Gold zu erwerben und es zu Wertsteigerungszwecken zu halten. Wertzuwachs ist eine Steigerung des Wertes eines Vermögenswertes im Laufe der Zeit...Investopedia: "Wenn eine Person ein Gut als Investition erwirbt, besteht die Absicht nicht darin, das Gut zu konsumieren, sondern es in der Zukunft zur Schaffung von Wohlstand zu nutzen." Die obigen Definitionen und Aussagen implizieren, dass ein Vermögenswert, der im Laufe der Zeit an Wert gewinnt, Wohlstand schafft.Wenn Gold eine Investition ist, was ist dann sein Wert? Der Hauptwert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld. Gold ist das ursprüngliche Geld und der ursprüngliche Wertmaßstab für alles andere. Um als Anlage betrachtet zu werden, muss der Wert von Gold das Potenzial haben, im Laufe der Zeit zu steigen. Der Wert von Gold ist jedoch konstant und unveränderlich. Nachstehend finden Sie einen Chart der Goldpreise des letzten Jahrhunderts. Die Preise sind um die Auswirkungen der Inflation bereinigt...Seit dem Höchststand des Goldpreises im Jahr 1980 ist der Wert des Goldes nicht gestiegen, und es gab eine Menge Schwankungen nach unten. Die Volatilität des Goldpreises hat alles mit dem US-Dollar zu tun - und nichts anderes. Wenn Sie 1980 eine Unze Gold zum Preis von 650 Dollar besaßen und sie 2011 zum Preis von 1.895 Dollar besaßen und 2020 zum Preis von 2.060 Dollar, hat sich der Wert nicht erhöht. Sicher, der Preis ist gestiegen, aber der Preisanstieg spiegelt nur den Kaufkraftverlust des US-Dollar (die Auswirkungen der Inflation) wider und nicht den Wertzuwachs des Goldes.Es gibt auch keinen Grund, etwas anderes für die Zukunft zu erwarten. Gold ist also keine Anlage und war es auch nie. (siehe " Gold Not An Investment; You Won't Get Rich ")Manche Leute propagieren Gold als Absicherung gegen die Inflation. Sie liegen in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens ist es falsch, was sie meinen, wenn sie von Inflation sprechen, und zweitens ist Gold keine Absicherung gegen Inflation. Inflation ist die Entwertung des Geldes durch Regierungen und Zentralbanken. Die Inflation wird durch die ständige Ausweitung des Geld- und Kreditangebots erzeugt. Durch die Ausweitung des Geld- und Kreditangebots wird der Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Geldes herabgesetzt, was zu einem Kaufkraftverlust der Währung - des US-Dollar - führt.Was die meisten Menschen meinen, wenn sie von "Inflation" sprechen, ist ein Anstieg der Preise. Ein allgemeiner Anstieg der Preise für die meisten Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit ist das Ergebnis des Kaufkraftverlustes des US-Dollar. Der Kaufkraftverlust des Dollar ist eine Folge der Inflation. Die Inflation hat jedoch bereits stattgefunden. Inflation ist eine bewusste Schöpfung von Regierungen und Zentralbanken. Die Federal Reserve schafft ständig neues Geld. Unser Bankensystem funktioniert nach dem Prinzip der fraktionierten Reserven. (siehe " Reservebankwesen ist der Elefant im Raum ")Außerdem sind die Auswirkungen der Inflation unbeständig und unvorhersehbar. Was in den 1970er Jahren geschah, war etwas anderes als das, was nach den Maßnahmen der Federal Reserve im Jahr 2008 und im vergangenen Jahr geschah. Und die beabsichtigten Auswirkungen der Fed-Inflation verlieren an Schwung. (siehe " Fed-Inflation verliert beabsichtigte Wirkung ") Erschwerend kommt hinzu, dass wirtschaftliche Auswirkungen, die mit der Angebots-Nachfrage-Problematik zusammenhängen, aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Preise häufig als "Inflation" bezeichnet werden:"Der aktuelle Anteil von Preiszunahmen, die aus Veränderungen der Wirtschaftsnachfrage, wie Engpässe innerhalb der Lieferkette, aufgestaute Nachfrage, etc. hervorgehen, haben nichts mit der Inflation oder deren Auswirkungen zu tun und sind ein vollkommen separater Faktor der Preisveränderungen von Waren und Dienstleistungen." (siehe " Es ist nicht Bidens Inflation ")Es gibt keine Absicherung dagegen, dass Regierungen ihr eigenes Geld schaffen und zerstören; aber Gold kann, wenn es richtig eingesetzt wird, die Tendenz der Regierungen, dies zu tun, eindämmen.Gold ist echtes Geld. Es ist ursprüngliches Geld. Es ist der Wertmaßstab für alles andere. Sein Wert ergibt sich aus seiner Verwendung als Geld, und dieser Wert ist konstant und unveränderlich. Der im Laufe der Zeit gestiegene Goldpreis in Dollar ist eine umgekehrte Widerspiegelung des Kaufkraftverlustes des US-Dollar. Erhebliche und dauerhafte Preissteigerungen bei Gold kommen erst im Nachhinein, nicht vorher.Wir werden eine erneute, anhaltende, signifikante Schwäche des US-Dollar sehen müssen, die sich in Form von viel höheren Preisen für alles, was wir kaufen und verkaufen, manifestiert, wenn der Goldpreis über die Marke von 2.000 Dollar je Unze steigen soll. Sollte dies der Fall sein, kann Gold Ihnen helfen, Ihr Vermögen zu erhalten. Jeder Anstieg des Goldpreises würde dazu beitragen, die höheren Lebenshaltungskosten auszugleichen. Das ist alles, was Sie vernünftigerweise von Gold erwarten sollten. Mehr als das zu erwarten, ist Fantasie und Wahnvorstellung.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 12. November 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.