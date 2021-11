Gary Dugan: Gold wird in den nächsten Monaten wieder auf 2.000 USD steigen

Gary Dugan, Chief Executive Officer bei Global CIO Office, sprach in der Sendung "Bloomberg Markets: China Open" im Telefoninterview gerade über die Stimmung am chinesischen Markt, die Anleiherenditen sowie seine Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.In Bezug auf das gelbe Metall erklärt der Finanzexperte, dass er darin eine gute Möglichkeit der Absicherung sehe. Er weist darauf hin, dass Gold – im Gegensatz zu den Erwartungen vieler Anleger – in einem Umfeld der Inflation historisch gesehen nicht direkt reagiert, sondern eine Weile braucht, um in Bewegung zu geraten.Innerhalb der kommenden drei bis sechs Monate reche er aber damit, dass Gold wieder auf das Niveau von 2.000 USD je Unze steigen wird.© Redaktion GoldSeiten.de