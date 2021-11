Société Générale hebt kurzfristige Goldpreisprognose an

Die Analysten der Société Générale haben ihre kurzfristige Prognose für den Goldpreis angesichts der aktuellen Fed-Politik und der steigenden Inflation angehoben, dies berichtet FXStreet.com . Demnach rechne man bei der Bank im ersten Quartal 2022 mit einem Durchschnittskurs von 1.950 USD je Unze. Im weiteren Verlauf des Jahres rechne man jedoch mit rückläufigen Kursen."Wir sind auf kurze Sicht weiterhin leicht positiv gestimmt, da wir davon ausgehen, dass die Geld- und Finanzpolitik sehr akkommodierend bleiben wird. Die US-Notenbank scheint in der Tat zu zögern, die Zinssätze in nächster Zeit zu erhöhen, was zusammen mit der hohen Inflation die perfekte Konstellation negativer Realzinsen für Gold darstellt," heißt es seitens der Analysten.Und weiter: "Das erneute Bestreben der US-Notenbank, die Wirtschaft zu stützen und gleichzeitig die Inflation ansteigen zu lassen, hat uns veranlasst, unsere Prognose nach oben zu korrigieren. Wir erwarten nun, dass der Preis im 1. Quartal 22 bei durchschnittlich 1.950 $ liegen wird. Dann sollte er allmählich bis auf 1.700 $ im 4Q22 zurückgehen, wenn sich die Lage normalisiert."© Redaktion GoldSeiten.de