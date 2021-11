Rick Rule über Inflation, Gold und Kryptos

Daniela Cambone sprach kürzlich mit Rick Rule über dessen Einschätzung zur aktuellen Situation an den Finanzmärkten.Laut dem Gründer und CEO von Rule Investment Media seien die Ursachen der Inflation seit fünf bis sechs Jahren präsent: Die quantitativen Lockerungen habe zu einer Entwertung des US-Dollar geführt. Im Gegensatz zu anderen Finanzexperten rechnet Rule aber in der näheren Zukunft nicht mit einem Börsencrash. In der starken Wirtschaft warte viel Geld auf einen Einstieg.Gold und Kryptowährungen, die von vielen als konkurrierenden Assets angesehenen werden, sieht Rule als sich ergänzende Vermögenswerte an. Als Bedrohung bzw. Konkurrenz für Gold nehme wer vielmehr den "S&P 500" wahr.Die aktuelle Lage biete dem erfolgreichen Investor zufolge trotz aller Gefahren auch viele Chancen. So sehe er beispielsweise vielversprechende Gelegenheiten im Bereich der Aktien von Goldbergbauunternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de