Mawson Gold bohrt unter dem Tagebau Balaclava in Whroo

Vancouver - MawsonGoldLimited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) freut sich, den Beginn der Bohrungen auf dem Jointventure-Projekt Whroo bekannt zu geben, das sich 130 Kilometer nördlich von Melbourne innerhalb eines 199 Quadratkilometer großen Explorationsgebiets in den Victorian Goldfields in Australien befindet (Abbildung 1).- Das 14 Kilometer lange Whroo-Goldfeld ist eines der größten historischen epizonalen Goldfelder in Victoria, Australien und wurde noch nicht in der Tiefe erprobt (Abbildung 3);- Mawson plant zwei tiefe Diamantbohrungen unter dem Tagebau Balaclava, in dem in den 1800er Jahren 23.600 Unzen Gold gefördert wurden.o Bei der einzigen Erprobung einer Goldmineralisierung in mittlerer Tiefe (110 Meter vertikal) auf dem gesamten Goldfeld Whroo durchteuften historische Bohrungen von Newmont 63 Meter mit 0,35 g/t Gold, einschließlich 1,5 Meter mit 6,1 g/t Gold und 1,5 Meter mit 5,3 g/t Gold (Whroo1);o Das erste Bohrloch, MDDBC001, soll strukturell gehostetes Gold innerhalb des pyritischen Minensandsteins" 250 bzw. 120 Meter vertikal unterhalb der Grube Balaclava und Whroo1 durchschneiden (Abbildung 2);- Das Bohrgerät wurde von Mawsons zu 100 % unternehmenseigenem Projekt Sunday Creek verlegt, um die Bohrungen beim Whroo JV im nächsten Monat abzuschließen. Nach Abschluss der Bohrungen wird das Bohrgerät zu Sunday Creek zurückkehren;- Mawson könnte eine 70%ige Joint-Venture-Beteiligung am Whroo JV erwerben, indem es über einen Zeitraum von 6 Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 4,0 Mio. AUD tätigt und über einen Zeitraum von 4 Jahren kombinierte Barzahlungen in Höhe von 250.000 AUD leistet;Michael Hudson, Executive Chairman, erklärt: "In Victoria gibt es noch viel Gold zu finden. Mawson kontrolliert 3 der 9 historischen epizonalen Goldfelder in Victoria. Zwei dieser historischen Felder bilden auch Fosterville und Costerfield, die derzeit die höchst- und sechsthöchsten Goldminen weltweit sind. Wir haben das Whroo-Goldfeld mittels LiDAR-Vermessung auf eine Länge von 14 Kilometern ausgedehnt und 34.500 Oberflächenabbaustellen im Besitz von Mawson definiert. Das tiefste Bohrloch des Feldes war jedoch nur 110 Meter vertikal tief. Und obwohl Whroo1 im Jahr 1973 auf eine bedeutende Mineralisierung gestoßen ist, wurde es nie weiterverfolgt. Wir freuen uns darauf, unterhalb einer der größten historischen Epizonenmine in Victoria zu bohren, während wir eine kurze Pause von unserem erfolgreichen Bohrprogramm bei Sunday Creek einlegen."Mawson plant, zwei Tiefbohrungen unter dem Tagebau Balaclava durchzuführen. Das erste geplante Bohrloch, MDDBC001, wird strukturell beherbergtes Gold innerhalb des pyritischen Minensandsteins" 250 Meter vertikal unterhalb der Grube Balaclava und 120 Meter vertikal unterhalb des einzigen Bohrlochs, das zuvor zur Erprobung der Mineralisierung in der Tiefe gebohrt wurde (Whroo 1, von Newmont im Jahr 1973), durchschneiden. Das zweite Bohrloch wird in derselben Tiefe wie das erste Bohrloch gebohrt, etwa 100 Meter entlang des Streichs in Richtung Westen oder Osten (abhängig von den ersten Ergebnissen), um den Schnittpunkt des Minensandsteintrends in der Tiefe anzupeilen. Es wird auch einen weiteren Test der Hauptstruktur des Riffs liefern.In den letzten 10 Monaten hat Mawson bei Whroo eine detaillierte LiDAR-Vermessung durchgeführt, mit der das zuvor kartierte historische Bergbaufeld von Whroo von 10 km Streichlänge auf 14 km erweitert wurde. Die GIS-gestützte Datenanalyse identifizierte außerdem 34.500 einzelne Grubenbaue auf 63 km2 (~550 pro km2) und klassifizierte die Daten als Schwemmland und Hartgestein (Abbildung 2). Eine geophysikalische Gradienten-Array-IP-Untersuchung wurde 8,5 Kilometer westlich des Tagebaus Balaclava bei Doctors Gully über ein 4 Quadratkilometer großes Gebiet durchgeführt. Mawson schloss Anfang 2021 bei Doctors Gully auch drei Erkundungs-Diamantbohrlöcher mit einer Länge von 330,5 Metern ab, wobei bessere Ergebnisse erzielt wurden, darunter 1,0 Meter @ 2,9 g/t Gold aus 45,3 Metern in MDDDG001, 3,8 Meter @ 0,7 g/t Gold aus 71,7 Metern in MDDDG001 und 1,6 Meter @ 1,9 g/t Gold aus 24,7 Metern in MDDDG003 (Abbildung 2). Die Goldverteilung deutet auf ein hohes Maß an Mobilität und Re-Konzentration in der verwitterten Zone hin.Das Diamantbohrgerät wurde von Mawsons zu 100 % unternehmenseigenem Projekt Sunday Creek verlegt, um die Bohrungen im Whroo JV für den nächsten Monat abzuschließen. Es ist geplant, dass das Bohrgerät nach Abschluss der Bohrungen bei Whroo zu Sunday Creek zurückkehrt.Während des anfänglichen Goldbooms in den 1850er Jahren begann man in Whroo mit dem alluvialen Goldabbau, und es entstand schnell eine Siedlung. Im gesamten Gebiet gibt es bedeutende alluviale Abbaustätten. Der Abbau von Hartgestein begann im Jahr 1855. Whroo besteht aus dem Gebiet Balaclava Hill, das dreizehn benannte Riffe enthält, während flache Abbaustätten den Trend über 9 Kilometer bis zum Abbaugebiet White Hills verlängern. Die Gesamtproduktion von Balaclava wurde auf 40.000 Unzen Gold geschätzt, mit Gehalten zwischen 5 g/t Gold und >700 g/t Gold aus Riffen und Ausläufern innerhalb eines von Osten nach Westen verlaufenden pyritischen Sandsteins.Die größten Produzenten bei Whroo waren der Balaclava Open Pit (23.600 oz Gold), Albert Reef (1.170 oz Gold) und Carrs Reef (913 oz Gold). Balaclava Hill, Albert Reef und Stockyard Reef sind mit Stibnit-Adern verbunden. In Balaclava Hill wurden 1855 ein 137 Meter tiefer Schacht und eine offene Grube (80 x 40 Meter im Durchmesser und 30 Meter tief) erschlossen. Obwohl die stratigraphische und strukturelle Hauptausrichtung in Ost-West-Richtung verlief, wurde eine Mineralisierung sowohl in E-W-, NNE- als auch in flachen Adern mit einer durchschnittlichen Breite von 3,5 Metern beobachtet. Außerhalb von Balaclava wiesen die Adern eine durchschnittliche Breite von 0,5 Metern auf und umfassten mehrere Unzen. Das Mary-Riff war im Durchschnitt 2,1 Meter breit. Die Peep-o'-Day-Mine, eine kleine Antimon-Gold-Mine, wies Abbaustellen bis in 61 m Tiefe auf. Die Happy-go-Lucky-Mine wies einen Durchschnittswert von 128 g/t Gold auf. Das vertikale Albert-Riff hatte eine Mächtigkeit von 0,03 bis 3,7 Metern und wies einen Durchschnittswert von 94 g/t Gold auf.Seit dem historischen Bergbau war die moderne Exploration bei Whroo relativ begrenzt, da nur wenige Bohrungen bis unterhalb des Oxidationsniveaus niedergebracht wurden und es nur wenige geophysikalische Untersuchungen gab. In den frühen 1970er Jahren bohrten ICI Australia und Newmont das einzige Bohrloch (Whroo 1), das jemals in diesem Gebiet in die Tiefe gebohrt wurde, und stießen auf 63 Meter mit 0,35 g/t Gold aus 140 Metern unterhalb des Tagebaus Balaclava, einschließlich 1.5 Meter @ 6,1 g/t Gold aus 108,0 Metern, 1,5 Meter @ 1,8 g/t Gold aus 149,5 Metern und 1,5 Meter @ 5,3 g/t Gold aus 179,5 m. Es wurde sichtbares Stibnit festgestellt, aber Antimon und Arsen wurden nicht untersucht (Abbildung 1). MDDBC001 wird 120 Meter vertikal unterhalb von Whroo 1 gebohrt werden.Das geänderte und neu gefasste Abkommen, das am 2. Dezember 2020 in Kraft tritt, ändert und fasst das Optionsabkommen vom 24. März 2020 zwischen Mawson und Nagambie Resources Limited ("Nagambie") in Bezug auf die Doctors Gully Retentionslizenz (das "ursprüngliche Abkommen") neu zusammen. Das Whroo JV erweitert das Optionsgebiet im Vergleich zum ursprünglichen Abkommen von 4 Quadratkilometern auf 199 Quadratkilometer und umfasst den 9 Kilometer langen goldmineralisierten Whroo-Trend. Das Whroo JV besteht aus vier erteilten Explorationslizenzen - EL6158 (Rushworth, 46 km²), EL6212 (Reedy Lake, 17 km²), EL7205 (Angustown, 69 km²) und EL7209 (Goulburn West, 34 km²), zwei Explorationslizenzanträge ELA7237 (Kirwans North 1, 20 Quadratkilometer) und ELA7238 (Kirwans North 2, 9 Quadratkilometer) und eine erteilte Retentionslizenz RL2019 (Doctors Gully, 4 Quadratkilometer) (zusammen das "optionierte Grundstück").Gemäß der geänderten und neu gefassten Vereinbarung hat Mawson die Option, eine Joint-Venture-Beteiligung von bis zu 70 % an der Optionierten Liegenschaft zu erwerben:1. Explorationsausgaben in Höhe von 400.000 AUD im ersten Jahr und weitere 500.000 AUD im zweiten Jahr sowie Barzahlungen in Höhe von 150.000 AUD, um eine anfängliche Beteiligung von 25 % zu erwerben;2. zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 1.600.000 A$ bis zum Ende des Jahres 4 (insgesamt 2,5 Mio. A$ über 4 Jahre) und Barzahlungen in Höhe von 50.000 A$ in jedem der Jahre 3 und 4, um eine 60%ige Beteiligung zu erwerben.Sobald Mawson eine Beteiligung von 60 % erreicht hat, kann jede der beiden Parteien durch Mitteilung an die andere Partei ein Joint Venture ("JV") gründen, bei dem die prozentuale Beteiligung von Nagambie und Mawson jeweils 40 % bzw. 60 % betragen würde. Sollten sich die Parteien nicht dafür entscheiden, ein 40/60%-JV zu gründen, hat Mawson die Möglichkeit, eine zusätzliche 10%-Beteiligung an der optionierten Liegenschaft (für eine Gesamtbeteiligung von 70%) zu erwerben, indem er bis zum Ende des Jahres 6 zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 1,5 Mio. AUD tätigt (kumulative 4,0 Mio. AUD in den Jahren 1 bis 6). Sobald Mawson eine 70%ige Beteiligung erwirbt, wird automatisch ein Joint Venture zwischen den Parteien gebildet. Nagambie kann dann seinen Anteil von 30 % mit weiteren Explorationsausgaben einbringen oder, falls es sich dafür entscheidet, keinen Beitrag zu leisten, seinen Anteil verwässern. Sollte die Beteiligung von Nagambie auf weniger als 5,0 % reduziert werden, wird davon ausgegangen, dass es seine Beteiligung am JV an Mawson abtritt und im Gegenzug eine 1,5 %-ige Nettolizenzgebühr (NSR") auf die Goldeinnahmen erhält. Sollte Nagambie die NSR gewährt werden, hat Mawson das Recht, die NSR für 4.000.000 A$ zu erwerben.Mawson wird die Möglichkeit haben, seine Ausgaben zu beschleunigen, um seine verschiedenen prozentualen Eigentumsanteile an der Optioned Property zu erreichen. Mawson behält sein Vorkaufsrecht, um Vorschläge, die für den Rest des 3.300 Quadratkilometer großen Grundstückspakets von Nagambie in Victoria in Erwägung gezogen werden, aufzugreifen oder anzupassen.Mawson hat alle erforderlichen Konsultationen und Genehmigungen mit Parks Victoria, dem Taungurung Land and Waters Council (TLaWC) und Heritage Victoria durchgeführt und vor den Bohrungen Feldbesichtigungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Bohrstelle so platziert wird, dass die Auswirkungen auf Umwelt, Kultur und Gesellschaft so gering wie möglich sind. Das vorgeschlagene Programm wird als Low-Impact-Exploration durchgeführt, wie im Earth Resources Exploration Code of Conduct definiert. Alle Bohrungen werden den Anforderungen und Genehmigungen aller relevanten Behörden entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Earth Resources Regulator (ERR), Parks Victoria, das Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP), das Taungurung Land and Waters Council (TLaWC), Victorian Heritage und die wichtigsten Interessengruppen wie das Whroo Conservation Management Network (WCMN).Die Tabellen 1 und 2 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Alle angegebenen Bohrergebnisse weisen einen unteren Schnitt von 0,5 g/t Au auf einer Breite von 1,0 Metern auf.Für das Programm Doctors Gully wurde ein Diamantbohrgerät des Auftragnehmers Starwest Pty Ltd eingesetzt. Der Kerndurchmesser war HQ (63,5 mm) und wurde mit einer hervorragenden Kernausbeute von durchschnittlich fast 100 % sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein ausgerichtet. Nach dem Fotografieren und der Aufzeichnung in Mawsons Kernaufzeichnungseinrichtungen in Nagambie wurden die Abschnitte von Mawsons Personal mit Diamanten in zwei Hälften gesägt. Die Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die analytischen Proben werden zur On Site Laboratory Services-Einrichtung in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit der Brandprobenmethode (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.Michael Hudson (FAusIMM), Executive Chairman des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft. Keine der historischen Bohr- und Minendaten wurden zu diesem Zeitpunkt von Mawson unabhängig verifiziert. Die historischen Daten stammen aus der Zeit vor der Einführung von NI 43-101 und werden nur zu Informationszwecken angegeben.(TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF)MawsonGoldLimited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.Im Namen des Verwaltungsrats"Michael Hudson"Michael Hudson, Executive Chairman1305 - 1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin,+1 (604) 685 9316info@mawsongold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen und Überzeugungen des Managements, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln, geeigneter Ausrüstung und ausreichend Arbeitskräften hat. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.Abbildung 1: Plan der viktorianischen Grundstücke und Joint-Venture-Gebiete von Mawson, der die Lage der oberflächlichen orogenen (epizonalen) Mineralisierung vom Typ Fosterville zeigt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62631/15112021_DE_MAW211115_FINALDE.001.pngAbbildung 2: Querschnitt unterhalb des Tagebaus Whroo mit dem geplanten Bohrloch MDDBC001 und dem historischen Bohrloch Whroo1.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62631/15112021_DE_MAW211115_FINALDE.002.pngAbbildung 3: Plan mit detaillierter LiDAR-Vermessung, durch die das zuvor kartierte historische Bergbaugebiet Whroo von 10 km Streichlänge auf 14 km erweitert wurde. Die GIS-gestützte Datenanalyse identifizierte außerdem 34,5k einzelne Grubenbaue auf 63 km 2(~550 pro km2) und klassifizierte die Daten als Schwemmland und Hartgestein.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62631/15112021_DE_MAW211115_FINALDE.003.png