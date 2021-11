MAG Silver Corp. sichert revolvierende Kreditlinie in Höhe von 40 Mio. USD

Vancouver - MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG, MAG Silver oder das Unternehmen") gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Verpflichtungserklärung mit der Bank of Montreal (BMO) für eine vollständig garantierte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 40 Millionen USD (die Fazilität) bekannt. Der Abschluss der Fazilität wird für Mitte Dezember 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Fertigstellung der endgültigen Dokumentation.Die Fazilität hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 und wird für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung stehen. Sie verschafft MAG zusätzliche Liquidität und finanzielle Flexibilität für seine 44%ige Beteiligung an den Entwicklungs- und Explorationskosten von Juanicipio, sollte dies erforderlich sein.Wir sind sehr erfreut, eine Kreditbeziehung mit BMO, einem führenden Finanzinstitut in Kanada, einzugehen, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. Diese Fazilität in Höhe von 40 Millionen Dollar stärkt unsere Liquidität und erhöht unsere Finanzkraft, während wir Juanicipio hochfahren und zur kommerziellen Produktion übergehen.(www.magsilver.com )MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße Silberprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika exploriert und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56 %) als Betreiber entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaubezirk, wo Fresnillo als der Betreiber, derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag baut, die voraussichtlich im vierten Quartal 2021 in Betrieb genommen wird. Der Untertageabbau von Material aus der Entwicklung der Untertagemine begann im dritten Quartal 2020. Ein erweitertes Explorationsprogramm wurde erstellt, das mehrere stark höffige Ziele in Juanicipio anvisiert. MAG führt auch ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail in Utah durch, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist.Für weitere Informationen im Namen der MAG Silver Corp. Kontakt Michael J. CurlookVP Investor Relations and CommunicationsTel.: (604) 630-1399Gebühenfrei: (866) 630-1399E-Mail: info@magsilver.comWebsite: www.magsilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen in Bezug auf den Zeitplan und den Erfolg der Vorinbetriebnahme und der Inbetriebnahme der Anlage, die Verarbeitungsraten des Erschließungsmaterials, die zukünftige Mineralproduktion und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anpeilen", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, unerwartete Verzögerungen bei der Erfüllung der Abschlussbedingungen oder der Fertigstellung der endgültigen Dokumente im Zusammenhang mit der Fazilität, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, der Ausbeutungs- und Explorationserfolge, der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, des politischen Risikos, des Währungsrisikos und der Kapitalkosteninflation. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silver bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG sowie in anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov LEI: 254900LGL904N7F3EL14 abrufbar sind, genau zu prüfen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!