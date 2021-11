Granada Gold Mine führt Metallurgie- und Umweltstudien für eine Aufbereitung vor Ort in Granada durch

Typ Kategorie Tonnen Durchschnittl. Goldunzen

Gehalt

(g/t)

Tagebau Nachgewiesen 3.756.001,89 228.000

0



Angedeutet 1.357.002,55 111.000

0



Nachgewiesen + A5.113.002,06 339.000

ngedeutet 0



Vermutet 34.000 11,29 12.000

UnterirdNachgewiesen 37.000 4,22 5.000

isch



Angedeutet 807.000 4,02 104.000

Nachgewiesen + A844.000 4,03 109.000

ngedeutet



Vermutet 1.244.006,33 253.000

0

Rouyn Noranda, 15. November 2021 - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (OTC: GBBFF) (Frankfurt: B6D) (das Unternehmen oder Granada) gibt bekannt, dass das Unternehmen SGS Canada mit Metallurgie- und Umweltstudien Studien für die Aufbereitung vor Ort auf seinem Projekt Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda, Quebec, beauftragt hat.Die Studien werden für den geplanten Antrag auf Änderung des bestehenden Genehmigungszertifikats des Unternehmens in Quebec verwendet werden, das derzeit den Tagebau von 8.000 Tonnen pro Tag auf der Liegenschaft und die kundenspezifische Aufbereitung von 550 Tonnen pro Tag (200.000 Tonnen pro Jahr) in einer lokalen Aufbereitungsanlage gestattet.Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO von Granada, erklärt: Anfang dieses Jahres wurde die historische Tagebauressource in Granada mit einem Gehalt von 1 Gramm pro Tonne neu berechnet und der Gehalt der Ressource beläuft sich jetzt auf 2 Gramm pro Tonne im Tagebau und 4 Gramm pro Tonne im Untertagebau. Vor Kurzem haben wir ein 30.000 Meter umfassendes Infill-Bohrprogramm abgeschlossen, das die Bohrungen der Serien 100 und 200 einschließt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich in den mineralisierten Strukturen mehr Gold befindet, als in den historischen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 120.000 Meter definiert wurde. Die kombinierte potenzielle Auswirkung dieser Entwicklungen ist eine positive Veränderung der wirtschaftlichen Gegebenheiten des Aufbereitungsverfahrens des Projekts. Wir haben daher beschlossen, das Verfahren zur Änderung der bestehenden Genehmigungen einzuleiten, um in Granada die Aufbereitung vor Ort zu ermöglichen.SGS Canada wird die Erzaufbereitung unter Zugabe von Kalzit mittels Schwerkraftverfahren und Zyanidlaugung der Rückstände aus dem Schwerkraftverfahren sowie die Aufbereitung des Erzes durch Schwerkraftverfahren und Flotation zur Herstellung von Goldsulfidkonzentraten überprüfen. Die Studien werden voraussichtlich im November 2021 beginnen.Seit der letzten NI 43-101 konformen Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung in Granada hat das Unternehmen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 30.000 Meter im Rahmen des geplanten 120.000 Meter umfassenden Bohrprogramms niedergebracht. Eine Aktualisierung der Schätzung unter Berücksichtigung der neuesten Bohrergebnisse ist für das erste Quartal 2022 geplant.Das Goldprojekt Granada befindet sich in einem etablierten Bergbaudistrikt 5 km südlich von Rouyn-Noranda, neben der produktiven Scherzone Cadillac Break, die sich in Pontiac-Metasedimentgestein, Granit und jüngeren Syenitschwellen entlang der Scherzone Granada (LONG Bars Zone) befindet. Das Projekt befindet sich auf der gleichen Seite der Cadillac Fault wie das Konzessionsgebiet Canadian Malartic, das in der Vergangenheit zwischen 1935 und 2010 12,7 Millionen Unzen Gold produziert hat, mit zusätzlichen 5 Millionen Unzen mit Stand vom 18. Juni 2020 (Canadian Malartic Technical Report vom 25. März 2021 und Le Citoyen vom 19. Juni 2020).Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft.Am 15. März 2021 veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Goldprojekt Granada (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2021) mit insgesamt 713.000 Unzen Gold an nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen. Diese Schätzung enthält 351.000 Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet für den Tagebau und 362.000 Unzen Gold in den Kategorien nachgewiesen, angedeutet und vermutet für den Untertagebau. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 2 unten. Quellenangabe für Bericht: Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, erstellt von Yann Camus, P.Eng., und Maxime Dupéré, B.Sc, P.Geo., Mitarbeiter von SGS Canada Inc., gültig zum 15. Dezember 2020, unterzeichnet zum 15. März 2021. Granada Gold Mine Inc. entwickelt und exploriert weiterhin sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldkonzessionsgebiet Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) in der Nachbarschaft des produktiven Cadillac Break. Das Unternehmen besitzt 14.73 Quadratkilometer Land in einer Kombination aus Bergbaupachten und Claims. Das Unternehmen führt derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durch, wobei mittlerweile 30.000 von insgesamt 120.000 Metern absolviert wurden. Die Bohrungen werden derzeit ausgesetzt, um dem technischen Team die erforderliche Zeit zur Auswertung und Assimilierung vorhandener Daten zu geben.Die Granada Shear Zone und die South Shear Zone enthalten, basierend auf historischen detaillierten Kartierungen sowie aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die sich über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung erstrecken. Drei dieser Strukturen wurden historisch aus vier Schächten und drei offenen Gruben abgebaut. Die historischen Untertagegehalte lagen zwischen 8 und 10 Gramm Gold pro Tonne in zwei Schächten bis auf eine Tiefe von 236 Metern bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von 3,5 bis 5 Gramm Gold pro Tonne.Das Konzessionsgebiet umfasst die ehemalige Untertagemine Granada Gold, die in den 1930er Jahren aus zwei Schächten mehr als 50.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 10 Gramm pro Tonne produzierte, bevor ein Brand die Oberflächengebäude zerstörte. Frank J. Basa, P. Eng., Chief Executive Officer Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit der Eigentumsansprüche auf Mineralkonzessionsgebiete, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 