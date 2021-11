Lagarde: Straffere Politik könnte "mehr Schaden als Nutzen" verursachen

Vorsitzender der Richmond-Federal-Reserve, Thomas Barkin, erklärte am Montag, dass die US-amerikanische Fed die Zinsen erhöhen wird, sollte weiterhin hohe Inflation bestehen bleiben, berichtet Investing.com . Er fügte jedoch hinzu, dass die Fed abwarten sollte, ob Inflation und Arbeitskräftemangel dauerhafter sein werden.Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, meinte er sei "sehr besorgt" um die hohe Inflation und stimmte Anfang November dafür, die Zinsen unverändert zu lassen, als die Zentralbank ihr geldpolitisches Treffen hielt.Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, erklärte am Montag, dass eine straffere Geldpolitik zur Zähmung der Inflation nun die Erholung der Eurozone ersticken könnte. Damit verdrängte sie das Bedürfnis für eine straffere Politik. "Würden wir nun etwaige Straffungsmaßnahmen durchführen, könnte das mehr Schaden als Nutzen verursachen", meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de