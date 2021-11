Widernatürlichkeit, dein Name ist Dollar

Wenn Sie die meisten Menschen fragen, was Geld ist, werden sie antworten, dass Geld das allgemein akzeptierte Tauschmittel ist. Wenn Sie Google Images fragen, werden Sie viele Bilder von grünen Papierstücken sehen. Praktisch alle sind sich einig, dass Geld gleich Dollar ist. Was bedeutet es, einen Dollar zu haben? Wenn Sie ein Stück Papier mit grüner Tinte in der Hand halten, auf dem "One Dollar" steht, fällt Ihnen vielleicht auf, dass oben auch "Federal Reserve Note" steht. Note ist ein Wort für Kredit.Der Dollarschein ist eine Art Kredit, der Kredit der Federal Reserve. Das Papier selbst hat keinen Wert, abgesehen davon, dass es die Verpflichtung einer Partei ist, deren voller Glaube und Kredit außer Frage steht. Es wäre eine Art falsche Versachlichung, das grüne Stück Papier mit dem Geldwert zu verwechseln, den es repräsentiert.Die meisten Besitzer von Dollar halten diese nicht in Form von echten Papierstücken. Aus Gründen der Bequemlichkeit und der Sicherheit deponieren die Menschen sie in einer Bank. Das heißt, sie denken vielleicht, dass sie Dollar in einer Bank haben (so wie sie das Papier als Geld betrachten). Aber gehen wir der Sache auf den Grund. Die meisten Menschen wissen, dass die Bank nicht einfach alle grünen Papierstücke in einen Tresorraum legt. Die Bank bewahrt einen kleinen Teil des Papiergeldes auf, je nachdem, was sie im Laufe des Geschäftstages zu zahlen erwartet.Mit dem Rest macht die Bank das eine oder andere. Dieses Irgendetwas muss der Bank eine Art von Zinsen einbringen (oder tat es, in früheren Zeiten), wie könnte die Bank sonst den Einlegern Zinsen zahlen? Diese Sache ist die Kreditvergabe. Der Einleger leiht seinen Dollar der Bank, die ihn an eine dritte Partei weiterverleiht. Diese Partei zahlt der Bank etwas, die Bank behält einen Teil als Gebühr ein, und einen Teil zahlt sie an den Einleger aus. Die Bankeinlage ist also auch ein Kredit.Wenn wir uns die Bank genauer ansehen, stellen wir fest, dass die Bank Dollar in Form von Krediten an Dritte hält. Diese Parteien können in zwei Kategorien eingeteilt werden: die Regierung und private Kreditnehmer. Im ersten Fall kauft die Bank Schatzanweisungen. Das heißt, sie zahlt dieses Kreditgeld an den Staat aus. Der Staat gibt es für Konsumgüter aus. Es ist also weg. Die Regierung hat jedoch die Macht der Besteuerung. Sie kann das Einkommen aller Menschen besteuern, um das Geld für den Schuldendienst aufzubringen. In diesem Fall ist es klar, dass diese Dollar nirgendwo existieren. Sie sind ein Zahlungsversprechen, und das ist es, was Kredit wirklich bedeutet.Alternativ kann die Bank diese Dollar auch auf ihrem Konto bei der Fed hinterlegen. Das macht Sinn, wenn man sich die Fed als eine Bank für Banken vorstellt. Die Banken zahlen Dollar auf ihre Konten bei der Fed ein. Und dann können sich die Banken gegenseitig mit dieser speziellen Art von Einlagen bezahlen (die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind). Diese Art von Dollar ist jedoch nicht das Ende der Kette. Die Fed lagert kein Geld, ebenso wenig wie die Geschäftsbanken. Die Fed verwendet Bankeinlagen, um ihre eigenen Käufe von Staatsanleihen zu finanzieren. Dies hat viele tiefgreifende Auswirkungen, aber heute wollen wir uns nur auf die Tatsache konzentrieren, dass auch hier kein Geldgegenstand zu finden ist.Die bei der Fed auf Konten gehaltenen Dollar werden als "Reserven" der Bank bezeichnet. Die Bank nimmt nicht einfach nur Dollar an und verleiht dann eben diese Dollar. Bei diesen Dollar handelt es sich in der Regel um Kreditverpflichtungen Dritter, häufig anderer Banken (Papiergeldeinlagen sind heutzutage relativ gering). Die Banken wollen jedoch in der Regel nicht Gläubiger anderer Banken sein, da dies mit einem Kreditrisiko verbunden ist (ohne jegliche Rendite). Daher tauschen sie diese Dollar in der Regel entweder gegen Schatzanweisungen oder gegen Dollar auf ihren Fed-Konten, d. h. gegen Reserven.Wie bereits erwähnt, können Banken auch Kredite an private Kreditnehmer vergeben. Die Bankenregulierung legt fest, wie viel eine Bank an private Kreditnehmer verleihen kann, basierend auf der Höhe ihrer Reserven. Dies führt zu einer weiteren wichtigen Entdeckung. Die Banken schaffen sowohl Dollar als auch Kredite in ein und demselben Akt der Kreditvergabe. Das heißt, eine Bank schafft die Dollar - die ihre eigene Verpflichtung sind - um sie an den Kreditnehmer zu verleihen. Gleichzeitig schafft sie den Kredit, der die Verpflichtung des Kreditnehmers gegenüber der Bank darstellt.Viele Menschen denken, dass es sich dabei um Gelddrucken handelt. Sie sollten jedoch beide Seiten betrachten. In dem Moment, in dem die Bank neue Kreditdollar (die die Leute für Geld halten) erschafft und dem Kreditnehmer gibt, schafft sie auch eine neue Kreditverpflichtung. Der Kreditnehmer schuldet der Bank die Rückzahlung der Dollar (plus Zinsen). Mit anderen Worten: Die Bank kann kein freies Kapital für sich selbst schaffen. Sie erhöht sowohl ihre Aktiva als auch ihre Passiva. Was sie schaffen kann, ist Cashflow, d. h. die Zinsen, die sie für den Kredit erhält.Der Kreditvergabe der Banken sind zwei Grenzen gesetzt. Die eine ist, wie bereits erwähnt, die Regulierung, die das Verhältnis von Krediten zu den bei der Fed gehaltenen Guthaben der Bank begrenzt. Die zweite ist der Pool an kreditwürdigen Kreditnehmern (wobei das Konzept der Kreditwürdigkeit immer weniger damit zu tun hat, wie eine Bank das Risiko einschätzen würde, sondern zunehmend mit Kategorien und Formeln, die von der Regulierung diktiert werden und die ein genaues Maß für das Verlustrisiko darstellen können oder auch nicht). Haben Sie das verstanden? Wenn die Bank X Dollar an Reserven bei der Fed hält, dann darf sie Y Dollar an Krediten an private Kreditnehmer vergeben.Es sei darauf hingewiesen, dass im Zuge von Covid-19 die Mindestreservepflicht abgeschafft wurde. Die Kreditvergabe der Banken wird heute nicht mehr durch Vorschriften auf der Grundlage ihrer Reserven begrenzt. Sie wird ausschließlich durch die Fähigkeit der Banken begrenzt, Personen und Unternehmen zu finden, die einen Kredit aufnehmen wollen und die als kreditwürdig eingestuft werden.Das Problem, das hier deutlich wird, ist nicht das Drucken von Geld. Es ist viel schädlicher als das. Die Wurzel des Problems ist, dass der Dollar kein Gegenstand ist. Er ist keine Entität, kein Exemplar. Er ist kein Ding. Man kann einen Dollar nicht wirklich in der Hand halten. Oder ihn überhaupt halten (außer im abstrakten Sinne). Ein Dollar ist eine Beziehung. Eine Kreditbeziehung. Die Beziehung, dass man etwas schuldet. Wenn man die ganze Dollar-Kredit-Kette hinauf und hinunter geht, wird man keinen tatsächlichen Gegenstand finden, der ein Dollar ist. Man findet nur Beziehungen, in denen eine Partei der anderen etwas schuldet. Man könnte sogar sagen, dass es sich den ganzen Weg entlang um Kreditbeziehungen handelt.Natürlich können die Fed und die Banken neue Dollar schaffen! Wir sollten uns nicht zu sehr auf die Tatsache konzentrieren, dass der Dollar "aus dem Nichts" erschaffen wird (zur gleichen Zeit, in der auch die Zahlungsverpflichtung geschaffen wird). Wir sollten uns stattdessen auf die Tatsache konzentrieren, dass irgendwo in der Geschichte jemand einen massiven Betrug begangen hat. Ein Raubüberfall. Alle echten Dollar (d. h. Goldkörner) wurden aus dem System entfernt.Es ist wie in der alten Werbung: "Wir haben den frisch gemahlenen Kaffee heimlich durch Folger's-Kristalle ersetzt [mal sehen, ob sie es merken]." Der Unterschied ist, dass das, was sie ersetzt haben, das Geld war. Und das war kein Geheimnis. Es geschah vor den Augen der Öffentlichkeit. Und niemand schien es zu bemerken, bis Jahrzehnte später. Und selbst jetzt leugnen viele, dass sie es bemerkt haben.Es gibt drei Ebenen der Widernatürlichkeit in diesem Zusammenhang. Erstens: Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, leihen Sie sich Dollar. Diese Dollar sind ihrerseits die Verbindlichkeit einer Bank. Die Bank unterlegt sie mit ihrem eigenen Bestand an Dollar. Bei diesen handelt es sich entweder um Staatsanleihen oder um Kreditdollar der Fed, die durch Staatsanleihen gedeckt sind. Mit der Kreditaufnahme verpflichten Sie sich, den Kreditgeber in Form von Staatsanleihen zu entschädigen.Zweitens: Wenn Sie Schulden haben, müssen Sie genug Geld auftreiben, um Ihre Schulden zu bedienen. Sie müssen mindestens die Zinsen zahlen, wenn nicht sogar das Kapital tilgen. Wenn Sie das nicht tun, wird die Bank Ihr Geschäft, Ihr Haus oder andere Vermögenswerte pfänden. Deshalb muss jeder Schuldner hart arbeiten. Jeder Schuldner muss so viel von den Waren oder Dienstleistungen produzieren, wie er zu produzieren beabsichtigt, um ausreichende Einnahmen zu erzielen. Von diesen Einnahmen zieht er seine Kosten ab.Nach Abzug der Kosten müssen die Einnahmen mindestens den Zinsaufwand decken. Die meisten Menschen fragen sich, sobald sie das Wesen des Dollarsystems erkannt haben, warum der Dollar immer noch einen so robusten Wert hat. Und die Antwort liegt in der Perversität des Systems. Jeder Schuldner - und das ist fast jeder Produzent - arbeitet so hart wie möglich, um seine Produkte für Dollar zu produzieren und zu verkaufen.Drittens sind die Produzenten auf die Verfügbarkeit von Dollar angewiesen, damit sie ihre Schulden bedienen können. Diese Dollar sind, wie wir uns erinnern, keine Objekte, die sich frei bewegen können. Sie sind Kreditverpflichtungen von Dritten und letztlich der Regierung. Und sie bewegen sich nicht frei, sondern werden von jedem Schuldner in Spannung gehalten.Die Schuldner sind darauf angewiesen, dass der ultimative Kreditnehmer, die Regierung, weitere Kredite aufnimmt. Und auf die US-Notenbank, um diese höheren Schulden zu monetarisieren. Je mehr sich die Schuldner verschulden, desto größer wird diese ungesunde Abhängigkeit. Und je tiefer der Zinssatz fällt, desto tiefer werden sie alle in die Verschuldung gelockt. Wenn das nicht pervers ist, was ist es dann?© Keith WeinerDer Artikel wurde am 15. November 2021 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.