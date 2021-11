E.B. Tucker: Lebensstandards werden sinken

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit E.B. Tucker über dessen Einschätzung zur aktuell vorherrschenden Inflation. Der Director von Metalla Royalty und Autor des Buches "Why Gold, Why Now?" (dt. "Warum Gold, warum jetzt?") erklärt, dass die Inflation zwar das höchste Niveau seit 1990 erreicht habe, es damit aber noch nicht getan sei."6% sind nur der Anfang. Es wird noch viel höher gehen, es ist nicht nur vorübergehend. Keiner dieser Leute wird die Preise senken, es wird so bleiben", so Tucker. Zwar steigen die Löhne in den USA, können aber mit dem Anstieg der Verbraucherpreise nicht Schritt halten: "[Die Löhne] werden weiter steigen, aber nie genug", erklärt er. "Sie werden niemals aufholen können."Dem Finanzexperten zufolge müsse sich der US-Normalbürger auf sinkende Lebensstandards einstellen, sofern er sich nicht finanziell nicht entsprechend der aktuellen Situation aufstelle. Als Absicherung empfiehlt Tucker den Kauf von Royalties auf künftige Minenproduktion (Gold, Kupfer etc.).© Redaktion GoldSeiten.de