Phil Streible über Gold, Silber, Rohstoffe und Kryptos

David Lin sprach für Kitco News am Dienstag mit Phil Streible, dem Chef-Marktstrategen bei Blue Line Futures, über dessen aktuelle Einschätzung zur Goldpreisentwicklung. Weitere Themen des Interviews sind Silber, Holz, Rohöl und die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum.In Bezug auf die kurzfristige Preisentwicklung von Gold erklärt der Finanzexperte, dass das gelbe Metall seiner Meinung schnell auf 1.900 USD steigen könnte, sofern es über 1.882 USD ausbricht. Sollte der Preis aber unter die wichtigen Unterstützungsniveaus von 1.851 und 1.836 USD fallen, würden die Banken und Fonds beginnen, Gold unter diesen Kursen zu shorten.Unterstützung könnte Gold durch einen weiteren Rückgang der Realzinsen erhalten. Dazu könnte es kommen, wenn die Inflation weiter die nominalen Zinsen übersteigt.Streible rät in dem Gespräch zu einem Portfolioanteil von Gold in Höhe von 10% und einem Silberanteil im Portfolio von 4 bis 6%.© Redaktion GoldSeiten.de