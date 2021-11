Sienna Resources Inc. beauftragt Bohrpartner für Blue Clay

Vancouver, 18. November 2021 - Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Harris Exploration Drilling and Associates Inc. mit der Durchführung des geplanten bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley (Nevada) betraut hat. Das Projekt umfasst 94 zusammenhängende Claims mit 1.950 Acres Grundfläche, die Potenzial für das Auffinden einer Lithiummineralisierung aufweisen.Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, sagt dazu: Die Sicherung eines sehr erfahrenen und renommierten Bohrunternehmens wie Harris Exploration Drilling and Associates Inc. ist ein wichtiger Schritt. Ich kenne Pat seit vielen Jahren und die Geschäftsleitung sieht der Zusammenarbeit mit seinem Team mit Freude entgegen. Wir freuen uns sehr, mit den Arbeiten in unseren Lithiumprojekten im Clayton Valley fortzufahren. Wir gehen davon aus, dass wir so bald wie möglich mit den Bohrungen beginnen werden, und wenn man bedenkt, dass sich die Lithiumpreise derzeit auf einem Rekordniveau befinden, könnte unsere Begeisterung für dieses Bohrprogramm kaum größer sein. Nevada hat sich zu einer der begehrtesten Adressen für Lithium weltweit entwickelt und Sienna ist an mehreren Standorten in dieser ertragreichen Region vertreten. Die Geschäftsleitung ist sehr zuversichtlich, was die kurzfristigen Aussichten für dieses Projekt anbelangt, und geht von einem beständigen Newsflow aus.Standortkarte von Lithiumprojekten im Clayton Valley, Nevadahttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62720/Sienna_Nov182021_DEPRcom.001.jpegDas Hauptaugenmerk von Sienna Resources ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Sienna ist eine Partnerschaft mit einem an der New York Stock Exchange notierten Bergbauunternehmen hinsichtlich zweier separater Projekte in Skandinavien eingegangen, einschließlich der vormals produzierenden orogenen Goldprojekte Bleka und Vekselmyr im Süden von Norwegen, bei denen es sich um in Grünstein enthaltene Goldsysteme handelt und des Platingruppenelement-Projekts Kuusamo in Finnland, das direkt an das Projekt LK angrenzt und von Palladium One Mining Inc. weiterentwickelt wird. Zu den Projekten von Sienna in Nordamerika gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen - Palladiumäquivalente Unzen schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. grenzt. Sienna verfügt ebenfalls über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc, sowie das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Blue Clay, ebenfalls im Clayton Valley. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo., einem Director von Sienna und beratenden Geologen, in seiner Funktion als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Sienna aufgenommen werden möchten senden Sie bitte eine E-Mail an info@siennaresources.com für Informationen oder folgen uns auf Twitter unter @SiennaResources an.Jason Gigliotti, President, DirectorSuite 2905-700 West Georgia StreetVancouver, BC V7Y 1C6Tel: 1.604.646.6900Fax: 1.604.689.1733www.siennaresources.cominfo@siennaresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!