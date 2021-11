Atalaya Mining: Ergebnisse des Septemberquartals 2021

Atalaya Mining Plc veröffentlichte gestern die finanziellen und operativen Ergebnisse des dritten Quartals 2021. Die Kupferproduktion erreichte den Angaben zufolge 13.893 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal (14.695 t) ergab sich damit ein Rückgang. Die All-In Sustaining Costs lagen bei 2,48 $ je zahlbarem Pfund Kupfer.Insgesamt erzielte Atalaya in dem zum 30. September geendeten Quartal Umsätze in Höhe von 107,2 Mio. €, verglichen mit 65,8 Mio. € in Q3 2020. Das Unternehmen erzielte einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 4,31 $ je Pfund Kupfer.Der operative Cashflow lag bei 58,2 Mio. €, verglichen mit 18,8 Mio. € in Q3 2020. Der Gewinn des Kupferproduzenten belief sich nach Steuern auf 38,2 Mio. € (Q3 2020: 12,2 Mio. €). Der Gewinn je Aktie betrug 27,5 Cent, verglichen mit 9,0 Cent im Vorjahreszeitraum.© Redaktion MinenPortal.de