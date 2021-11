Klondike Gold Corp. schließt Privatplatzierung im Wert von 3.516.726 $ ab

Vancouver, 17. November 2021 - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 25. Oktober 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche (die zweite Tranche) seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Finanzierung) abgeschlossen und insgesamt einen Erlös in Höhe von 3.516.726,55 Dollar erzielt hat. 2.395.000 Dollar davon sind Flow-Through-Mittel.Beim Abschluss der zweiten Tranche gab das Unternehmen 2.300.000 Flow-Through-Einheiten zum Preis von 0,20 Dollar pro Einheit aus. Es handelt sich dabei um 2.300.000 Stammaktien, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz ausgegeben wurden, sowie 1.150.000 Warrants. Darüber hinaus hat das Unternehmen 4.650.716 Non-Flow-Through-Einheiten zum Preis von 0,175 Dollar pro Einheit ausgegeben. Diese setzen sich zusammen aus 4.650.716 Stammaktien und 2.325.358 Warrants.Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Abschluss der Finanzierung eine Vermittlungsgebühr (Finder's Fees) in Höhe von insgesamt 129.832,58 Dollar entrichtet und 661.329 Warrants (die Vergütungswarrants) ausgegeben.Alle im Rahmen der zweiten Tranche ausgegebenen Warrants und Vergütungswarrants können bis zum 17. November 2023 zum Preis von 0,25 Dollar pro Aktie ausgeübt werden.Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit der zweiten Tranche und den Vergütungswarrants ausgegeben werden, sind von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange zu genehmigen. Alle Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, die am 18. März 2022 endet.Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Finanzierung der weiteren Explorations- und Erschließungsarbeiten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens im Yukon sowie als Working Capital zu verwenden.Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, erklärt: Ich möchte den Aktionären des Unternehmens aufrichtig für ihre anhaltende finanzielle Unterstützung und ihr langjähriges Vertrauen danken. Das Unternehmen ist nun ausreichend finanziert, um alle betrieblichen Planungen im Jahr 2022 umzusetzen. Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.Für Klondike Gold Corp.Peter Tallman, President & CEO(604) 609-6138E-Mail: info@klondikegoldcorp.comWebseite: www.klondikegoldcorp.comir-europe@klondikegoldcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!