Goldproduktion Südafrikas bis 2025 bei 4 Mio. oz pro Jahr - GlobalData

Die Goldproduktion Südafrikas ist nach Angaben von GlobalData im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um schätzungsweise 10,4% gesunken, was in erster Linie auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sei, die zu strengen Lockdownmaßnahmen im ganzen Land führte und den Bergbaubetrieb erheblich beeinträchtigte. Dies berichtet Kitco News Bis 2025 dürfte die jährliche Goldproduktion des Landes jedoch 4,0 Mio. Unzen erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3% von 2021 bis 2025. "Die Goldproduzenten profitierten erheblich von einem steilen Anstieg des Goldpreises im Jahr 2020, da Gold angesichts der COVID-19-Pandemie, der Zinssenkungen und der massiven Liquiditätsspritzen der Zentralbanken und Regierungen als Reaktion auf die Pandemie als sicherer Hafen angesehen wurde", heißt es in dem Bericht.Harmony Gold, Sibanye-Stillwater, Gold Fields und Pan African Resources sind GlobalData zufolge die vier größten Goldproduzenten Südafrikas, auf die 83,3% der Gesamtproduktion des Landes entfallen.© Redaktion GoldSeiten.de