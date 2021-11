Gary Wagner: Aussichten für Gold

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Gary Wagner von TheGoldForecast.com über die Inflation in den USA und weltweit sowie über die Aussichten für den Goldpreis.Das in den USA bevorstehende Erntedankfest werde das teuerste aller Zeiten sein, glaubt der Charttechniker. Auch darüber hinaus werde die Inflation den Anlegern Sorgen bereiten.Gold bleibe seiner Einschätzung nach weiterhin der ultimative Wertspeicher und eine der besten Möglichkeiten der Absicherung gegen Inflation. Aus charttechnischer Sicht befinde sich das gelbe Metall trotz jüngster Preissteigerungen noch immer in einer Konsolidierungsphase.In Bezug auf die Preisentwicklung rechnet Wagner mit einem Ausbruch in Richtung 1.990 USD, sofern der Goldpreis über den Widerstand bei 1.880 steigen kann.© Redaktion GoldSeiten.de