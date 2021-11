Silber wehrt die Angriffe ab

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 20. November 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 20. November 2021

Die Liste der Argumente, warum der Silberpreis noch nicht weiter gestiegen ist oder vielleicht nie abheben wird, ist lang. Marktmanipulation ist eines davon. Es gibt zwar Beweise dafür, dass die Märkte schon immer manipuliert wurden, aber die Preise haben schließlich ein angemessenes Niveau erreicht. Ein weiterer aktueller Angriff ist eine Nachricht, in der behauptet wird, dass der Bitcoin das Gold als Instrument zur Inflationsabsicherung ersetzen wird, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf den Silberpreis haben würde.Die Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen liegt bei drei Billionen US-Dollar, die von Gold bei 11,7 Billionen US-Dollar. In einer Welt mit einer gesamten Marktkapitalisierung von 650 Billionen US-Dollar sind Gold und Bitcoin eine relativ kleine Nische. Sie können aufgrund ihrer relativ geringen Größe und ihres unterschiedlichen Nutzens koexistieren, vor allem weil sie verschiedene Funktionen erfüllen. Silber, die Angriffe abgewehrt.Der Wochenchart veranschaulicht das Preisverhalten der letzten 15 Monate. Der Silberpreis wird nahe der Mitte der Seitwärtsspanne gehandelt.Der Wochenchart für den Goldpreis unterscheidet sich nicht wesentlich aus der Preisperspektive. Kurz gesagt, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Gold seinen Glanz verloren hat. Andernfalls würde der Silberpreis in einer viel niedrigeren Beziehung gehandelt werden. Gerüchte sind eben genau das - Gerüchte. Silber weist sie achselzuckend zurück.