Äußerst bullische Cup-&-Handle-Formation

Gold weist eine deutliche Cup-&-Handle-Formation auf. Es bleibt derzeit noch innerhalb des Griff des Musters. Cup-&-Handle-Muster zeigen sich öfters, doch vor allem innerhalb kürzerer Zeitspannen. Es gibt nicht viele Beispiele für mehrjährige Cup-&-Handle-Muster an den wichtigen Märkten. Nichtsdestotrotz zeigt eine genauere Betrachtung der Geschichte, dass die meisten Leute nicht verstehen, wie bullisch diese Formation ist, wenn sie über eine langfristige Zeitspanne auftritt.Das aktuelle Cup-&-Handle-Muster in Gold prognostiziert ein Aufwärtsziel von etwa 3.000 Dollar. Das ist ein arithmetisches Ziel. Außerdem ist es möglich, ein logarithmisches Ziel zu ermitteln, indem man die prozentuale Distanz zwischen Rand und Boden der Tasse misst. Tun wir das, erhalten wir die Zielwerte 3.745 Dollar und 4.080 Dollar (abhängig davon, ob wir vom Hoch 2011 oder dem Hoch 2020 messen).Die Geschichte zeigt, dass ausgereifte, mehrjährige Cup-&-Handle-Muster typischerweise rasch ihr arithmetisches Ziel und kurz darauf das logarithmische Ziel erreichen. Das beste Beispiel eines historischen Cup-&-Handle-Musters ist der Aktienmarkt, als die USA die Great Depression verließ. Die Tasse hielt neun Jahre lang, der Griff vier Jahre und der Aktienmarkt erreichte innerhalb vier Jahre einen arithmetischen Zielwert und den logarithmischen Zielwert innerhalb von fünf Jahren.Der Hang Seng Index bildete von 1973 bis 1986 zwei Tassen. Die erste Tasse ähnelt der Tasse in Silber. Der Griff dieser Tasse ist Teil seines eigenen Cup-&-Handle-Musters. Die Tasse hielt vier Jahre (1981 bis 1985) und ein sehr bullischer Griff (in Form einer anhaltenden Korrektur) hielt mehr als ein Jahr. Der Hang Seng Index erreichte seinen arithmetischen Zielwert rasch und befand sich vor dem Crash 1987 innerhalb 12% seines logarithmischen Zielwerts. Beachten Sie, dass die deutlich größere 13-jährige Cup-&-Handle-Formation, die nach dem Breakout 1986 erfolgte, innerhalb der nächsten sieben Jahren um das 6,5-fache zulegte.Die anderen Beispiele einer historischen Cup-&-Handle-Formation sind bei Gold zu finden. Ende der 1970er Jahre explodierte Gold von einem dreieinhalbjährigen Cup-&-Handle-Muster, in dem der Handle nur vier Monate lang war. Gold erreichte nur 15 Monate nach dem Breakout seinen logarithmischen Zielwert. Die Cup-&-Handle-Formation von 1996 bis 2005 war unkonventionell, weil sie einen Untertassenboden bildete anstatt eines bullischen Fortsetzungsmusters. Die Tasse dauerte acht Jahre und der Griff 16 Monate. Gold erreichte nur innerhalb eines Jahres sowohl sein arithmetisches als auch logarithmisches Ziel.Wir wissen, dass das Cup-&-Handle-Muster in Gold ein sehr bullisches Muster ist, da es ein gemessenes Ziel von 3.000 Dollar je Unze misst. Doch die Geschichte zeigt, dass das Ziel schneller erreicht werden und dann sogar das logarithmisches Ziel folgen könnte (3.745 und 4.080 Dollar). Die Geschichte deutet ebenfalls an, dass Gold über diesen logarithmischen Zielwert steigen könnte. Diese Cup-&-Handle-Formationen waren ein Sprungbrett auf Niveaus weit über dem logarithmischen Ziel.Als Konter dieses permanent bullischen Golduniversums muss ich konservativ sein, doch es ist sicher: Falls und wenn Gold aus diesem Muster ausbricht, dann wird es die explosivste Entwicklung sein, die wir in den letzten 40 Jahren beobachten konnten. Und sie wird erst der Anfang sein. Glücklicherweise haben wir noch ausreichend Zeit, um einzusteigen, da ein Breakout über 2.100 Dollar noch mehrere Monate oder ein Jahr entfernt sein könnte.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 19. November 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.