Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange im Oktober

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im diesjährigen Oktober 136,62 Tonnen physisches Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams in einem Marktkommentar auf SharpsPixley Im Vergleich zum September (190,87 Tonnen) ergab sich damit ein Rückgang um 27,3%. Allerdings muss hierbei die einwöchige Schließung der SGE im Oktober für die "Goldene Woche" berücksichtigt werden. Verglichen mit Oktober 2020 (94,28 Tonnen) wurde indes eine Steigerung um 44,9% erzielt. Verglichen mit Oktober 2019 (91,15 Tonnen) ergab sich ebenfalls ein Plus, und zwar von 49,9%.Die Abhebungen von der SGE wurden im vergangenen Jahr durch die Coronapandemie beeinträchtigt. Im Gesamtjahr 2020 erreichten sie insgesamt 1.205,33 Tonnen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 26,6% bedeutet. Im bisherigen Jahresverlauf erreichten die Abhebungen bereits 1.393,57 Tonnen, 52,4% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 2,2% mehr als im Vergleichszeitraum 2019.Darüber ob die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse wirklich der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen, herrscht unter den Analysten Uneinigkeit. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas.© Redaktion GoldSeiten.de