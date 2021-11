Shanta Gold: Aktueller Stand der Explorationsbohrungen bei der Goldmine New Luika

Der auf Ostafrika fokussierte Goldproduzent, -entwickler und -explorer Shanta Gold gab gestern ein Update zu den Explorationsbohrungen bei der Goldmine New Luika in Tansania bekannt. Die Bohrungen wurden im 3. Quartal 2021 durchgeführt.Alle Bohrabschnitte liegen außerhalb der bestehenden Mineralreserven und werden in die nächste Aktualisierung des Minenplans aufgenommen. Ziel des Unternehmens ist es, die Lebensdauer der Mine zu verlängern.Folgende Highlights werden genannt:• Insgesamt wurden 4.505 Meter in 17 Bohrlöchern bei Bauhinia Creek Main, Bauhinia Creek East Area 1 und Luika auf den Bergbaulizenzen von New Luika Gold Mine gebohrt.• BC Main: Das Bohrloch CSD294 durchteufte 3,05 m mit 15,17 g/t Au über 110,20 m, einschließlich 1,23 m mit 36,29 g/t Au.• BC East Area 1: Die Bohrung CSD251 durchteufte 10,56 m mit 22,67 g/t Au über 98,00 m, einschließlich 4,30 m mit 51,65 g/t Au.• Luika: Das Bohrloch CSD227 durchteufte 4,88 m mit 4,72 g/t Au über 529,20 m, einschließlich 2,12 m mit 8,07 g/t Au unddie Bohrung CSD269 durchteufte 5,44 m mit 5,84 g/t Au über 539,92 m, einschließlich 1,16 m mit 17,88 g/t Au.• Die gemeldeten Ergebnisse bei BC Main, BC East Area 1 und Luika erstrecken sich über Streichenlängen von 160 m, 270 m bzw. 320 m.• Weitere RC-Bohrungen über 3.733 Meter in 47 Löchern bei Porcupine South, etwa 22 Kilometer von der Verarbeitungsanlage entfernt:- Bohrloch PSRC049 durchteufte 8 m mit 2,60 g/t Au über 53 m, einschließlich 1 m mit 5,02 g/t Au und 3 m mit 4,23 g/t Au;- Bohrloch PSRC066 durchteufte 7 m mit 2,38 g/t Au über 53 m, einschließlich 2 m mit 4,75 g/t Au- Bohrloch PSRC051 durchteufte 10 m mit 2,26 g/t Au über 53 m, einschließlich 4 m mit 4,07 g/t Au- Bohrloch PSRC088 durchteufte 13 m mit 3,01 g/t Au über 167 m, einschließlich 5 m mit 5,06 g/t Au- Bohrloch PSRC089 durchteufte 9 m mit 2,46 g/t Au über 58 m, einschließlich 3 m mit 5,63 g/t Au- Bohrloch PSRC090 durchteufte 7 m mit 2,25 g/t Au über 93 m, einschließlich 3 m mit 4,49 g/t Au• Die gemeldeten Ergebnisse bei den Zielen bei Porcupine South erstrecken sich über eine Streichenlänge von 600 m.• Die Mineralisierung bei Luika und Porcupine South ist in der Tiefe weiterhin offen.© Redaktion MinenPortal.de