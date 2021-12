Was steckt hinter Ihrem Kredit?

"Immobilien sind die Zukunft des Geldsystems", erklärt ein Immobilienmakler. Ergibt das einen Sinn? Wir würden ihn fragen: "Okay, wie werden Häuser geliehen und verliehen?" "Sehen Sie sich diese Immobilienanleihe an", sagt er und zeigt auf eine Anleihe, die auf Dollar lautet und deren Kapital und Zinsen in Dollar gezahlt werden. "Was meinen Sie mit 'Wohnbauanleihe'", fragen wir, "das ist eine Anleihe, die auf Dollar lautet!""Ja, aber der Wohnungsbau ist die Sicherheit." Okay, es ist also keine Wohnungsanleihe. Es ist eine Dollaranleihe, die zur Finanzierung des Kaufs von Häusern verwendet wird. Das ist nicht dasselbe, so wie Kreide und Käse nicht dasselbe sind, obwohl beide einsilbige Wörter sind, die mit den Buchstaben "K" beginnen.In einem vorherigen Artikel haben wir uns mit der Anlegerseite der Kreditgleichung befasst. Wir haben den Unterschied zwischen der Spekulation auf den Preis eines Vermögenswerts und dem Verleihen von Geld an ein produktives Unternehmen beschrieben, das einen Teil seiner Produktion in Form von Zinsen an den Investor zahlt. Betrachten wir nun die Seite des Kreditnehmers. Das Land El Salvador hat kürzlich angekündigt, dass es "Bitcoin-gesicherte Anleihen" ausgeben wird. Auf Twitter werden sie häufig als "Bitcoin-Anleihen" bezeichnet, wie ein Versuch, den Unterschied zwischen Kreide und Käse zu verwischen.Es ist aufschlussreich, was El Salvador mit der Milliarde Dollar - ja, um es klar zu sagen, es handelt sich um eine auf Dollar lautende Anleihe - die es aufnehmen will, zu tun gedenkt. Die Hälfte des Erlöses soll für den Kauf von Bitcoin verwendet werden, mit der anderen Hälfte sollen staatliche Subventionen für den Bau einer neuen Stadt finanziert werden, die von einem Vulkan angetrieben wird (so etwas kann man sich nicht ausdenken).Der Clou ist, dass der Bitcoin nach den Prognosen eines der Befürworter 1.000.000 Dollar erreichen soll. Das ist etwa das 15-fache des aktuellen Preises. Dieser Preisanstieg wird als gegeben betrachtet. Bei diesem Preis wird das Land einen Teil seiner Bitcoin verkaufen, um die Investoren zu entschädigen. Dieser Plan ist also nur eine Möglichkeit, Bitcoin als kostenlose Geldmaschine, d. h. als Dollar-Maschine, zu nutzen. Sie leihen sich Dollar, um eine Spekulation auf einen Vermögenswert zu finanzieren. Und sie vermischen dies mit der Aufnahme von Krediten für Infrastrukturausgaben, wie z. B. für ein Vulkankraftwerk und eine neue kreisförmige Stadt, die wie Alexandria und die neue Finanzhauptstadt der Welt sein soll.Es kommt noch besser. Ein wichtiger Teil des Plans besteht darin, den Markt für Bitcoin zu beherrschen. Oder, in den Worten der Befürworter: "Bitcoin würde für mehrere Jahre vom Markt genommen werden." Sie spekulieren also nicht nur auf den Bitcoin-Preis, sondern verkünden offen, dass sie den Preis von Bitcoin in die Höhe treiben und von diesem Anstieg profitieren werden.Lassen wir die beiden offensichtlichen Mängel einmal beiseite. Erstens: Der Preis wird durch den Kauf steigen. Mit anderen Worten, sie werden mehr für ihren Bitcoin bezahlen. Und zweitens wird der Preis durch ihre Verkäufe in fünf Jahren sinken. Das ist ein Problem, über das alle Großinvestoren nachdenken müssen. Das tiefgreifendere Problem (vorausgesetzt, dass dies überhaupt funktioniert) zeigt sich in der Tatsache, dass ein armes kleines Land den Preis so stark in die Höhe treiben konnte. Wenn Bitcoin Geld sein soll - und nicht nur ein Chip für Wetten, um Dollargewinne zu erzielen - ist dies ein Fehler, keine Besonderheit.Man sollte sich Stabilität wünschen und nicht die Möglichkeit, große Summen zu verdienen. Selbst in Zeiten, in denen Indien viel Gold kauft, steigt der Preis nicht unbedingt an. Und Indien kauft viel mehr Gold, als El Salvador jemals von Bitcoin kaufen könnte. Der Plan El Salvadors besteht darin, sich Dollar zu leihen, um Bitcoin als Mittel zu verwenden, mehr Dollar zu verdienen. Diese Dollar werden (so hoffen sie) von Sparern geteilt, die bei ihnen für eine Million Dollar kaufen werden. Vermutlich werden diese neuen Spekulanten für eine Million Dollar kaufen, weil sie hoffen, für zwei Millionen verkaufen zu können. Oder zehn Millionen.Die Rendite für die Milliarde Dollar dieser Anleihe wird in Dollar gezahlt. Vorausgesetzt, sie wird überhaupt gezahlt (Moody's hat das Land kürzlich auf caa1 herabgestuft, was bedeutet, dass der Emittent in einem schlechten Zustand ist und ein sehr hohes Kreditrisiko besteht). Wir gehen davon aus, dass das Land diese Anleihe nur dann zurückzahlen kann, wenn Bitcoin tatsächlich in die Höhe schießt. Das wirft die Frage auf: Wenn man darauf wetten möchte, dass Bitcoin um das 15-fache steigt, warum sollte man dann auf einen hochriskanten Kredit setzen, um 6,5% zu verdienen?Ausgehend von El Salvador gibt es einen weiteren Fall, der auch als "Bitcoin-Kredit" bezeichnet wird. In diesem Fall stellen die Kreditnehmer ihre Bitcoin als Sicherheiten zur Verfügung, um sich Dollar zu leihen. Diese geliehenen Dollar können für alles Mögliche verwendet werden - sogar für den Kauf weiterer Bitcoin. Dies ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Produktion. Und es werden auch keine Bitcoin, sondern Dollar geliehen.Noch wichtiger ist, dass das gesamte Kreditmodell verkehrt herum ist. Wenn Sie 1 Million Dollar für den Bau einer Fabrik benötigen und bereits 1,5 Millionen Dollar haben, warum sollten Sie dann überhaupt 1 Million Dollar leihen? Die meisten Unternehmer haben das Geld nicht, weshalb sie einen Kredit aufnehmen. Aber in diesem Fall können diejenigen, die über einen größeren Betrag verfügen, einen kleineren Kredit aufnehmen (die Beleihungsquote dieser Kredite kann bis zu 25% betragen). Dies ist nur eine weitere Möglichkeit der Spekulation, nur eine weitere Möglichkeit, spekulative Vermögenswerte zu hebeln.Wir wollen damit nicht sagen, dass man nicht spekulieren oder keine Kredite aufnehmen soll, um zu spekulieren (wenn man sich aller Risiken bewusst ist). Wir sagen nur, dass dies nicht die Zukunft unseres Geldsystems ist. Spekulation ist ein Prozess der Umwandlung des Kapitals einer Partei in das Einkommen einer anderen Partei, das konsumiert werden soll. Dieser Prozess ist per Definition und aufgrund seiner Natur nicht nachhaltig. Kapital ist wertvoll, und wenn es weg ist, ist es weg. Es kann sich nicht "erholen." Es kann nur durch den langsamen Prozess des Sparens wieder angehäuft werden, indem man weniger konsumiert als man produziert.Aus diesem Grund sagen wir, dass Gold besseres Geldmittel als Bitcoin ist. Bitcoin kann vielleicht besser in die Höhe schießen (und auch abstürzen), aber Gold ist sicherlich stabiler. Gold kann zur Finanzierung produktiver Unternehmen verwendet werden. Wir brauchen ein funktionierendes Geldsystem, das die Produktion von Lebensmitteln, Autos, Handys und sogar Häusern finanzieren kann. Wir brauchen einen stabilen Zinssatz und stabile Vermögenspreise. Nur Gold bietet diese Eigenschaften.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 22. November 2021 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.