Ein Aktienmarktcrash von 50% würde mich nicht überraschen  Ted Oakley

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Ted Oakley, dem Gründer von Oxbow Advisors, über die aktuelle Lage am Finanzmarkt.Das größte Risiko, dem Anleger derzeit ausgesetzt seien, sei die unhaltbare Bewertung des Aktienmarktes, die sich irgendwann umkehren müsse, meint Oakley: "Wenn man von diesem Niveau aus die Standardabweichungen der Bewertungen im Verhältnis zum aktuellen Markt betrachtet und einfach zu einem Durchschnitt zurückgeht, wo er sein sollte, wäre das wahrscheinlich jetzt ein Rücksetzer von zwischen 40 und 50%."Zwar stehe eine Korrektur dieses Ausmaßes nicht unbedingt unmittelbar bevor, doch eine große Korrektur innerhalb der nächsten zwei Jahre sei durch aus wahrscheinlich. Wenn Anleger dann über ausreichend Liquidität verfügen, um eine solche Korrektur zu nutzen, "könnten sie wirklich viel Geld verdienen", so Oakley.Auch den Immobiliensektor hält der Finanzexperte aktuell für überbewertet und risikobehaftet: "Das größte Risiko liegt im Aktienmarkt. Ich denke, auch Immobilien sind riskant. Wir befinden uns in einer Phase, die wir als 'alles ist spekulativ' bezeichnen, und das stimmt auch, fast alles ist spekulativ. Private Unternehmen verkaufen zu spekulativen Preisen, aber die Märkte verkaufen zu Preisen, die es eigentlich noch nie gegeben hat."