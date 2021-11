WGC: Indiens Goldmarkt im Oktober 2021

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council gestern Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im Oktober. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der inländische Goldpreis endete im Oktober um 4,8% höher bei 47.794 Rs/10g.• Die Einzelhandelsnachfrage zog in dem Monat durch Käufe anlässlich von Feiertagen und Hochzeiten an.• Die offiziellen Einfuhren blieben im Monatsvergleich unverändert, da die Bestände reichlich vorhanden waren und der durchschnittliche lokale Marktaufpreis unverändert gehandelt wurde.• Vor dem Hintergrund der Nachfrage in Verbindung mit Feiertagen verzeichneten indische Gold-ETF Nettozuflüsse von 0,3 Tonnen. Die Gesamtbestände der Gold-ETF stiegen bis Ende Oktober auf 35,4 Tonnen.• Die Reserve Bank of India (RBI) erhöhte ihre Reserven im Oktober um 3,7 Tonnen Gold und steigerte damit ihre gesamten Goldreserven auf 746,7 Tonnen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de