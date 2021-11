Neuseeländische Zentralbank erhöht Zinsen; könnte die BoE bald folgen?

Der Goldpreis stieg am Mittwochmorgen in Asien leicht, nachdem der Dollar an Stärke gewann und die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) eine kleiner als erwartete Zinserhöhung bekanntgab, berichtet Investing.com . Die RBNZ erhöhte ihre Zinsen auf 0,75%.Gouverneur Adrian Orr erklärte während einer Nachrichtenkonferenz, dass die RBNZ einen "vorsichtigen" Ansatz verfolgen würde, um "erst einmal" in 25-Basispunkt-Schritten zu erhöhen. Investoren erwarten außerdem, dass der kürzlich erneut nominierte Fed-Vorsitzende, Jerome Powell, die geldpolitische Straffung beschleunigen wird, einschließlich Asset-Tapering und Zinserhöhungen, um die stetig steigende Inflation einzudämmen.Im Vereinigten Königreich lag der PMI der Produzenten bei 58,2, während der Dienstleistungs-PMI bei 58,6 für Oktober lag. Dies könnte den Weg für die Bank of England ebnen, im Dezember ebenfalls mit Zinserhöhungen zu beginnen.© Redaktion GoldSeiten.de