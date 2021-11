Produktionszahlen der US-Silberminen für August 2021

Das US Geological Survey (USGS) gab in dieser Woche die Zahlen zur Silberproduktion der USA für den Monat August 2021 bekannt.Aus den Zahlen geht hervor, dass im August in den USA täglich durchschnittlich 2.830 Kilogramm Silber produziert wurden, ein Anstieg von 4% im Vergleich zum Vormonat und nahezu unverändert im Vergleich zu August 2020. Insgesamt wurden im diesjährigen August 87.800 Kilogramm Silber produziert.Der durchschnittliche von Engelhard Industries festgelegte Silberpreis belief sich im August auf 24,09 US-Dollar je Feinunze, damit verringerte er sich im Vergleich zum Juli um 7% und lag 11% niedriger als im August 2020.© Redaktion GoldSeiten.de