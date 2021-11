Serbien holt Goldreserven ins eigene Land

Serbien hat seine Goldreserven auf 37 Tonnen aufgestockt und sie vom schweizerischen Bern in die Schatzkammer der Zentralbank verlagert, dies berichtet die Webseite SeeNews.com unter Berufung auf die Gouverneurin der Nationalbank Jorgovanka Tabaković."Das gesamte Gold des serbischen Staates, über 37 Tonnen, befindet sich in den Tresoren der Zentralbank", erklärte diese am Dienstag in einem Video auf dem YouTube-Kanal des privaten Fernsehsenders Pink. Anfang des Jahres habe man diesen Schritt mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić abgestimmt.Die Zentralbank plane weiterhin, ihre Goldreserven aufzustocken, so Tabaković.© Redaktion GoldSeiten.de