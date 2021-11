Déjà-vu im Junior-Bergbau

" murmeln konnte.



Wenn ich an diese Erfahrung zurückdenke, erinnere ich mich daran, dass ich mir die geochemischen und geophysikalischen Daten immer wieder ansah, um meine Überzeugung vom Potenzial für eine große Entdeckung zu festigen. Aus dieser Erfahrung habe ich eine wertvolle Lektion gelernt: Es ist unendlich viel besser, an seinen Überzeugungen festzuhalten und den kurzfristigen "Lärm" im Papierkorb zu lassen.



In der Kategorie "langweilige Vertrautheit" habe ich mich diese Woche inmitten einer Kavalkade von E-Mails, SMS und Anrufen verausgabt, um zu erklären, warum mein Lieblings-Junior-Entwickler, Getchell Gold Corp. möglicherweise mit einer Marktkapitalisierung von 32,8 Millionen USD (unverwässert) gehandelt werden könnte, nachdem die diese Woche gemeldeten Bohrergebnisse nichts weniger als "Weltklasse" waren.



Es ist unbedingt notwendig, dass dies nicht als "Book-Pumping"-Übung missverstanden wird (auch wenn es das wahrscheinlich ist), denn der Punkt, den ich zu machen versuche, ist einfach der folgende: Ich bin zutiefst angewidert vom Zustand der derzeitigen Finanzmärkte und ihrer Unfähigkeit, eine "echte Preisfindung" in buchstäblich jedem Markt, den ich verfolge, zu ermöglichen.







Bevor ich beginne, möchte ich darauf hinweisen, dass ich mir des Kicherns und Flüsterns durchaus bewusst bin, das immer dann aufkommt, wenn ich eine meiner "Geschichten" aus vergangenen Jahren erzähle. Mein Friseur sagt, es erinnere ihn an Großvater, der mit einem Becher Scotch am Kamin sitzt, eine alte Montreal-Canadiens-Mütze auf dem kahlen Kopf, die rötlichen Wangen glänzen im Schein eines Vier-Schluck-Getränks, während er genüsslich die Geschichte des einäugigen, dreibeinigen, schwanzlosen Streunerhundes erzählt, der auf den Namen "Lucky" hörte. Inmitten all des Stöhnens, das sicherlich durch die Hallen der Ballanger-Blogosphäre hallt, kommt ein weiterer Nostalgie-Knall in diese Richtung.Zwischen 1993 und 1996 unterstützte ich ein kleines Junior-Explorationsunternehmen namens Mountain Province Mining Inc. (heute Mountain Province Diamonds Inc. ) bei der Beschaffung der dringend benötigten Explorationsmittel für seine Diamantensuche in den kanadischen Nordwest-Territorien. Aufgrund der Volatilität des Diamantenmarktes in dieser Zeit und des saisonalen Zeitfensters für Bohrungen wurden die Aktien über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zum Beginn der Bohrungen im Februar 1995 zwischen 0,38 CAD und 0,70 CAD gehandelt.Zu dem Zeitpunkt, als das Bohrprogramm begann, hatten meine Kunden die Nase voll von dem, was zu einer zermürbenden Übung in chinesischer Wasserfolter geworden war, bei der jeder Anstieg auf 0,70 CAD trotz eines boomenden Diamantensektors und relativ guter Indikatormineralanalysen aus dem Feld verkauft wurde. Es war so schlimm, dass ich mich fast unter den Tischen versteckte, wenn Leute, die ich kannte, ein Restaurant betraten, und das trotz des riesigen Sortiments an falschen Nasen- und Schnurrbart-Accessoires, die ich in meiner Aktentasche mitführte.Anfang März 1995 versuchte ich gerade, drei kleine Kinder aus der Vorstadt in den örtlichen Lebensmittelladen zu bringen (was mir große Schwierigkeiten bereitete), als mein 15 Pfund schweres Motorola-Handy zu klingeln begann. Da man ein Brecheisen brauchte, um das Gerät anzuheben, und einen Hammer, um den "TALK"-Knopf zu betätigen, hatte ich große Mühe, meine frühreife zweijährige Tochter nicht aus den Augen zu verlieren, die lieber einen großen und sehr bedrohlichen deutschen Schäferhund streicheln wollte, als sich in den Einkaufswagen zu setzen.Als ich endlich antworten konnte, dröhnte die Stimme eines der frühen Förderer des Geschäfts aus dem Lautsprecher: "Wir haben Kimberlit!" (das Muttergestein für die Diamantenvorkommen in den NWT), und in der Erwartung, dass meine armen Kunden endlich belohnt und meine falsche Nasensammlung in den Kamin geworfen werden würde, wartete ich mit angehaltenem Atem und unbändiger Vorfreude auf die Eröffnung des Handels am Montagmorgen.Die Aktie hatte am Freitag zuvor bei 0,65 Dollar geschlossen, und da jeder andere Diamantenexplorer nach der Bekanntgabe einer Kimberlit-Entdeckung enorme Kurssteigerungen verzeichnet hatte, war ich entsetzt, als sie niedriger eröffnete und die Sitzung mit einem Verlust von 20% beendete. Es schien, dass die Anleger nicht mehr auf das "alte Kimberlit-Spiel" hereinfielen und stattdessen festgestellt hatten, dass Kimberlit allein nicht ausreichte, um die Gier der jungen Minenspekulanten zu entfachen.Sie verlangten den Nachweis von Diamanten, und als das Unternehmen drei Wochen später die Wiedergewinnung von Diamanten in der Probe bekannt gab, stiegen die Aktien schließlich auf über 1,00 Dollar, um dann wieder in den niedrigen 0,70-Dollar-Bereich abzufallen, bis zu jenem schicksalhaften Tag, an dem die erste annehmbare Probe zurückkam und den Markt mit Gehalten von mehr als 3,0 Karat/Tonne (was zu dieser Zeit unerhört war) völlig aus den Angeln hob und die Aktien für den größten Teil der Jahre 1995 und 1996 direkt nach Norden schickte, wo sie Ende 1996 einen Höchststand von 9,75 Dollar erreichten.Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, kann ich Ihnen nicht sagen, wie oft mir die Knie schlotterten, nachdem ich von Kunden und Konkurrenten beschimpft worden war, aber das Schlimmste war die Gruppe, die alle ihre Aktien zum Breakeven oder mit bescheidenen Gewinnen verkaufte und nur unzusammenhängend etwas von "Ich hätte auf Sie hören sollen, anstatt auf meinen