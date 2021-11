Bullionbankster zahlen 50 Millionen Dollar, um aus dem Gefängnis frei zu kommen

In dieser Woche wurde bekannt, dass die letzten drei beklagten Banken in einer Sammelklage wegen Goldpreismanipulationen - welch Überraschung - gezahlt haben, um den Rechtsstreit beizulegen und alle Klagen gegen sie abgewiesen werden, d.h. sie haben sich im Wesentlichen eine "Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-frei"-Karte gekauft. Obwohl es sich bei einer Sammelklage nicht um einen Strafprozess handelt, scheint die Analogie des berühmten Monopoly-Spiels "Du kommst aus dem Gefängnis frei" für das, was wir im Folgenden erörtern, treffend zu sein.Bei den drei beklagten Banken handelt es sich um einige der führenden "üblichen Verdächtigen" des Londoner Goldbullion-Kartells, nämlich Barclays, Bank of Nova Scotia (Scotia Bank) und Société Générale (SocGen). Offiziell ist ein viertes beklagtes Unternehmen Teil des Vergleichs, nämlich die London Gold Market Fixing Limited (LGLFL), das in London eingetragene Privatunternehmen, über das die Mitglieder des Goldfixing-Kartells ihre täglichen Goldfixing-Auktionen und angeblichen Goldpreismanipulationen durchführten.Diese kartellrechtliche Sammelklage geht auf das Jahr 2014 zurück und umfasst 18 konsolidierte Klagen, in denen behauptet wird, dass eine Gruppe von Investmentbanken (die alle Mitglieder der London Bullion Market Association (LBMA) waren) eine Verschwörung zur illegalen Absprache und Manipulation des Goldpreises durch den Austausch von Echtzeit-Preisinformationen in geheimen Sitzungen, in denen der Goldpreis zum Vorteil der Mitgliedsbanken festgelegt wurde, durchgeführt hat.Die Vergleichsgruppe (die von der mutmaßlichen Manipulation Betroffenen) umfasst alle, die zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 30. Juni 2013 physisches Gold oder Goldterminkontrakte/Goldderivate/Goldfinanzinstrumente verkauft haben (d. h. eine große Zahl von Goldanlegern auf der ganzen Welt) oder die im selben Zeitraum Gold-Verkaufsoptionen gekauft haben. Zur Information: Der genaue Wortlaut des Vergleichsdokuments zur Definition der Vergleichsklasse lautet wie folgt:"Alle Personen oder Organisationen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum 30. Juni 2013 entweder(A) physisches Gold oder Finanzinstrumente oder Derivate verkauft haben, bei denen Gold der zugrunde liegende Referenzwert ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die Folgendes verkauft haben(i) Goldbullion, Goldmünzen, Goldbarren, Goldingots oder jegliche Form von physischem Gold,(ii) Gold-Terminkontrakte im Rahmen von Transaktionen, die ganz oder teilweise an der COMEX oder einer anderen in den Vereinigten Staaten betriebenen Börse durchgeführt wurden,(iii) Anteile an börsengehandelten Goldfonds ("ETFs"),(iv) Gold-Kaufoptionen im Rahmen von Geschäften, die im Freiverkehr oder ganz oder teilweise an der COMEX oder einer anderen in den Vereinigten Staaten betriebenen Börse getätigt werden;(v) Gold-Spot, Gold-Forwards oder Gold-Swaps im Freiverkehr;oder (B) gekaufte Gold-Put-Optionen im Rahmen von Geschäften, die außerbörslich oder ganz oder teilweise an der COMEX oder an einer anderen in den Vereinigten Staaten betriebenen Börse getätigt werden."Es überrascht auch nicht, dass der Vergleichsbetrag (Geldentlastung), den Barclays, SocGen, Scotia und LGLFL zu zahlen vorschlagen, mit 50 Millionen US-Dollar nur einen winzigen Bruchteil der massiven mehrjährigen Gewinne ausmacht, die diese Banken im relevanten Zeitraum von 2004 bis 2013 mit dem Handel von Instrumenten in Verbindung mit dem Goldpreis gemacht hätten. Tatsächlich sind 50 Millionen US-Dollar für diese Elite-Investmentbanken ein "Taschengeld", das kaum die Budgets für ihre extravaganten Weihnachts- und Sommerpartys abdecken würde.