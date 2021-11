Palladium - Neue Jahrestiefs in Reichweite

Nach einer Bodenbildung im September stieg der Palladiumpreis von der Unterstützungszone um 1.804 USD in zwei kurzfristigen Aufwärtsbewegungen bis jeweils 2.211 USD, konnte diesen Bereich aber auch zuletzt nicht überschreiten. So entstand ein kleines Doppeltop, von dem sich der Kurs im Rahmen einer Verkaufswelle in den letzten Tagen nach unten entfernte. Aktuell notiert das gebeutelte Edelmetall direkt über der zentralen Unterstützung auf Höhe der Jahrestiefs.Mit dem Einbruch der letzten Tage hat Palladium seine Erholungschancen vergeben und muss sich jetzt gegen ein großes Verkaufssignal stemmen. Denn unter 1.804 USD dürfte der Wert weiter bis 1.763 und schließlich bis 1.650 USD durchgereicht werden. An der Unterstützung aus dem Vorjahr könnte eine Erholung folgen. Durchbricht man die Marke dagegen auch, sind weitere Verluste bis1.530 USD die Folge.Sollte der Wert dagegen doch noch die nahen Unterstützungen verteidigen können, käme es zu einer Erholung bis 1.997 USD. Dort wäre mit dem nächsten Angriff der Bären zu rechnen. Erst oberhalb von 2.050 USD wäre die Gefahr neuer Jahrestiefs abgewendet.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG