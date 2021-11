Gold besitzt noch mögliches Abwärtspotenzial

Im vergangenen Jahr hat der Goldpreis mehrfach Versuche nach oben unternommen. Wenn man einen 1-Jahreschart des GLD betrachtet, dann zeigt sich eine Reihe stetig niedrigerer Hochs, die einen starken Widerstand für höhere Goldpreise aufzeigt...Bevor wir uns eine Meinung über künftige Erwartungen für Gold bilden können, müssen wir einige Charts mit langfristigerer Geschichte betrachten. Hier ein 2-Jahreschart des GLD...Hier können wir sehen, dass die Reihe stetig niedrigerer Hochs für Gold (GLD) fast sechzehn Monate alt ist. Wir können ebenfalls beobachten, dass es keine glaubwürdigen Versuche gab, zu den Hochs durchzubrechen, die im August 2020 erreicht wurden. Lassen Sie uns nun einen Blick auf einen 5-Jahreschart der physischen Goldpreise werfen...In diesem Chart können wir sehen, dass die vergangenen sechzehn Monate stetig niedrigerer Preise eine Konsolidierungsphase zu sein scheinen. Die Frage ist damit, ob der Goldpreis konsolidiert, bevor er sich dann höher bewegt - oder fällt. Der nächste Chart zeigt eine zehnjährige Geschichte der Goldpreise...Nach den Goldtiefs Ende 2015 bewegten sich die Preise stetig höher bis zum August 2020. Wenn wir das Tief im November 2015 mit dem Tief im September 2018 verbinden, dann gibt es eine Unterstützungslinie, die sich derzeit bei 1.375 bis 1.400 Dollar je Unze befindet. Wenn sich Gold einfach nur Zeit lässt, bevor es zu derselben Unterstützungslinie zurückkehrt, dann könnten die Preise deutlich fallen und noch immer den allgemeinen Aufwärtstrend unterhalten, der im November 2015 begann.Es gibt eine Unterstützungszone für den Goldpreis zwischen 1.200 bis 1.400 Dollar je Unze, wo er zwischen Juni 2013 und Juni 2019 gehandelt wurde. Würde der Goldpreis in diesen Bereich fallen, sollte diese Unterstützungszone die Preis davon abhalten, im Nachhinein stark zu fallen. Außer dass nicht alles von technischen Faktoren bestimmt wird. Da höhere Goldpreise ein Spiegelbild des Kaufkraftverlusts des USD darstellen, würde eine Zeit relativer Stärke des USD sowieso niedrigere Goldpreise bedeuten. Es gibt keine anderen Fundamentaldaten für Gold.Und sobald Gold die Auswirkungen der vorherigen Inflation eingeholt hat, pausiert es tendenziell. Wir scheinen uns derzeit in einer dieser Zeitspannen zu befinden. Wenn der USD über eine längere Zeit hinweg nicht weiterhin rasant an Kaufkraft verliert, sind keine höheren Goldpreise zu erwarten. Das Einzige, was den Goldpreis nach oben befördern wird, ist anhaltende Zerstörung der tatsächlichen USD-Kaufkraft. Währenddessen könnte der Goldpreis deutliches Abwärtspotenzial verzeichnen. Der Bereich von 1.375 bis 1.400 Dollar je Unze ist kurzfristig betrachtet eine vernünftige Möglichkeit.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 25. November 2021 auf www.gold-eagle.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.